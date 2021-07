Hazánk egyik leghíresebb énekese, Somló Tamás, 2016-ban hunyt el. Somló özvegye, Keszthelyi Gyöngyvér nagyon nehezen viselte férje elvesztését, és most a Borsnak vallott az elmúlt évek nehézségeiről.

"Nekem rettenetesen nehéz volt Tamás halála után. Magányosan, egyedül másztam ki ebből az egészből. Tudtam, hogy ekkora fájdalommal nem tudok nap mint nap szembenézni és cipelni, mert nagyon megvisel, ezért a vele kapcsolatos szép emlékeimet becsomagoltam, betettem egy dobozba, majd felraktam a szívem kis vitrinjébe a polcra. Neki mindig lesz ott helye" – mondta a Borsnak Keszthelyi Gyöngyvér.

Ő annyira meghatározó része volt a családunknak, hogy nem vagyunk, nem maradtunk nélküle. Itt van velünk a mindennapokban, a családi összejöveteleken, a lányom okos szemében és mosolyában.

-tette hozzá.

Az özvegyet nagyon megviselte, hogy lépten nyomon szembe kellett néznie a férje halála körüli felhajtással, felszakítva ezzel a sebeket. Charlie, Tóth Vera, és Presser Gábor többször is megemlékeztek az énekesről közösségi oldalaikon, de az egész zenészvilág egy emberként gyászolt, és gyászolja a mai napig Somlót.

"Tamás elvesztése mindenhol visszaköszönt, olykor a legváratlanabb helyzetekben is. Annyi ember szerette őt... És amikor azt hittem, hogy emiatt sokkal lassabban leszek túl a gyászon, rájöttem, hogy ennek a sok embernek a szeretete manifesztálódik és összeadódik, ami erőt adott. Döbbenetes, hogy már 5 éve nincs velünk, de a hiánya ennyi idő után is ugyanolyan fájdalmas. Nagyon sok mindennel kapcsolatban szeretném kikérni a véleményét. Végtelenül szomorú, fájdalmas a távozása, de hálával és alázattal gondolok arra az időre, ami kettőnknek megadatott. Őt nem lehet, és nem is fogjuk elfelejteni

-mondta az özvegy, akire tavaly nyáron újra rátalált a szerelem.