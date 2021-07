A kovászos uborka a magyar gasztronómia nélkülözhetetlen szereplője, s bár leginkább savanyúságként ismerjük, akár ízletes leves vagy éppen főfogás is készíthető belőle.

A kovászos uborka egyszerre sós, savanyú, fanyar - szóval a koviubi jellegzetes, összetéveszthetetlen ízzel rendelkezik. Jellemző rá, hogy remekül illik a vasárnapi rántott húshoz, a nagymama pörköltjéhez, sokan azonban alulbecsülik a kovászos uborkát és csak savanyúságnak teszik a tányérjuk szélére, pedig egy kis fantáziával csodás ételeket varázsolhatunk belőle.

Levesek

Uborkakrémleves

Kezdjük ott, hogy ebben a nagy melegben nyugodtan készíthetünk belőle hideg uborkalevest. Ehhez nem kell más, csak 200 g koviubi, 1-2 dl uborkalé, 1 kisebb fej hagyma, 1 fokhagyma, 1 kis csokor kapor, 2 dl joghurt és ízlés szerint némi cukor, valamint só. Az uborkákat felszeleteljük, a hagymát felkockázzuk, a fokhagymát lereszeljük. Az összes hozzávalót turmixgépbe tesszük és felöntjük a kovászos uborka levével (annyival, amennyire sűrűre szeretnénk a levest), majd krémesítjük az egészet. A végén megkóstoljuk, és ha kell, sózzuk, cukrozzuk. A tetejére piríthatunk szalonnapörcöt, készíthetünk hozzá bacon chipset vagy kolbászmorzsát.

Raguleves

Ha valami tartalmasabb levesre vágyunk, amely kellemesen pikáns, ráadásul megmenthetjük vele a savanyú uborkánk után megmaradt levet is, akkor pedig kockázzunk fel 250 g sertéscombot vagy csirkemellett és pirítsuk meg 1 fej felaprított hagymán. Karikázzunk fel 100 g sárgarépát, ugyanennyi gyökeret, kockázzunk fel 2-3 szem krumplit, majd adjuk a húshoz. Öntsük fel annyi vízzel, amennyi ellepi, sózzuk, borsozzuk, adjunk hozzá némi tárkonyt és forraljuk fel. Ha a hús és a zöldségek megpuhultak, adjunk hozzá 100 g borsót (lehet fagyasztott vagy konzerv is – utóbbinál öntsük le a levét), majd főzzük puhulásig. Ha minden kész, öntsünk az egészhez 2 decinyit a kovászos uborka levéből, végül egy pohár tejfölhöz merjünk néhány merőkanál levest és jól keverjük el, majd az egészet öntsük vissza a lábosba. Ekkor már ne forraljuk. Kóstoljuk meg és állítsuk be a végső ízt: ha kell sózzuk, borsozzuk vagy savanyítsuk még az uborka levével. Eperlevéllel, csigatésztával vagy nokedlivel tálaljuk.

Főételek

Hentes tokány

Ha valaki azt mondja, nem ismer olyan főételt, amiben kovászos uborka található, akkor az nem mond igazat. Vagy csak egyszerűen nem tudja, hogy a klasszikus hentes tokány bizony koviubival van gazdagítva.

A hentes tokányhoz vágjunk kockára 80 g szalonnát és pirítsuk ki, dobjunk rá 1 fej felaprított hagymát, 250 g felcsíkozott sertéscombot és forgassuk jól át, majd süssük fehéredésig. Öntsük fel annyi vízzel, hogy ellepje és ha kell sózzuk utána. Nyomjunk bele egy gerezd fokhagymát, adjunk hozzá 1 kisebb paradicsomkonzervet és fedő alatt főzzük puhára. Ha a hús elkészült gazdagítsuk a ragut 100 g kockára vágott kovászos uborkával. Tésztával, nokedlivel is ízletes ebéd vagy vacsora lehet.

Rántott kovászos uborka

Végül, de nem utolsó sorban pedig létezik a kovászos uborkának egy elég bizarrul hangzó változata, méghozzá a rántott koviubi, ami hiába hangzik meglehetősen furán, kifejezetten finom csemege.

Itt első körben negyedeljük el az uborkákat és jól itassuk fel róla a nedvességet, majd keverjünk össze 1 tojást, 100 g lisztet, egy csipet sót és annyi vizet, hogy sűrű masszát kapjunk. Az uborkákat hempergessük meg egy kevés lisztben, majd a tésztában, végül pedig a zsemlemorzsában. Bő olajban, közepes hőfokon süssük aranylóra és papírtörlőre szedve csepegtessük le. Egy jó fokhagymás-tejfölös mártogatóval remek nassolnivaló lehet egy pohár sör vagy fröccs mellé.

