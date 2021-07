A trónörökös, Károly herceg még mindig képtelen továbblépni. Fülöp herceg halála annyira mélyen él benne, hogy családjával is konfliktusba került miatta.

A brit királyi hagyományok szerint Fülöp herceg címét elsőszülött fia örökölné meg, ám, Károly helyett másnak akarják azt adni. Károly hallani sem akar arról, hogy testvérének,Edwardnak adományozzák az Edinburgh hercege címet, amit maga II. Erzsébet királynő és Fülöp ígért oda neki még 1999-ben. - írja a Ripost.

Károly mindenképp magának szeretné ezt a hercegi címet, ezzel is tisztelegve apja emléke előtt. Most úgy tűnik, ezt meg is kapja, amit csak trónralépése után adhat oda Edwardnak, aki így nyilatkozott az ügyben: