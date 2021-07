Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n , és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

Ha szomorú vagy és depressziós tanácsolom, hogy ne akarj azonnal kimászni belőle. Sajnáld magad egy kicsit. Élvezd, hogy most minden reménytelen. Ne menekülj tőle, hanem éld át, és figyeld meg milyen, amikor elhagytad önmagad. Az alapos, jó rohadás a ragyogó, új tavasz feltétele.

A szép, új fűszál az elrohadt magból ered. Várd ki feltámadásod idejét. Sírd ki az utolsó könnyeidet, míg gyászolni s búcsúzni kell. Ha nem teszed, s nem tudod megérlelni és elengedni a bajt, hosszan fogod hurcolni magaddal. Bízz valamit az időre is. A fizikai sebnek is van egy gyógyulási ideje. A legtöbb öngyilkos is egyszerűen csak türelmetlen. Nem tudta bevárni a megoldást.