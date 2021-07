Bár manapság már egyre elfogadóbbak az emberek, még mindig csodaszámba megy, ha egy divatbemutató kifutóján nem a megszokott, modellalkatú, vékony nők vonulnak végig. A nemrég transznemű modellel is együtt dolgozó Sports Illustrated magazin idén végre megmutatta az embereknek, hogy egészen különböző testméretekkel is bátran lehet fürdőruhát viselni -adta hírül a LadBible.

Az idei Miami Swim Week bemutatóján plus size modellek, édesanyák, és egy 57 éves modell is feltűnt, aki nemcsak a legidősebb modell, akivel eddig együtt dolgoztak, de a legalacsonyabb is a maga 157 centiméterével.

A show nézői imádták, amit láttak, és remélik, hogy a hagyományokat felrúgó Sports Illustrated innentől kezdve minden évben húz majd valami váratlant.

Ez is érdekelhet: Tangában mutatta meg kerek fenekét a magyar plus size modell