Cseke Eszter és S. Takács András, az On The Spot alkotói a közösségi médiában adtak hírt kislányuk születéséről, aki Balin látta meg a napvilágot.

"A gyermekágy érzékeny és törékeny időszakában igyekszünk csak egymásra figyelni... Júniusban Bali szigetén megszületett a kislányunk, Kála Róza. Így még kerekebb a világ" - írták a családi fotóhoz, amin már négyen szerepelnek.

Az On The Spot sokszorosan díjazott dokumentumfilmes műsor készítői februárban jelentették be, hogy hamarosan újra szülők lesznek. Első gyermekük 2015-ben látta meg a napvilágot.