2017. július 20-án az egész világot megrázta Bennington halála, ugyanis a Linkin Park frontembere csak 41 éves volt, mikor elhunyt. Az énekes hosszú ideje depresszióval küzdött, és önkezűleg vetett véget az életének. Mivel mentális problémáiról nem tudott a nyilvánosság, halálának körülményeiről azonnal elindultak a találgatások. Az orvosi vizsgálatok azonban végül tisztázták, hogy Bennington halálához nem volt köze tudatmódosító szereknek.

Chester Bennington váratlan távozása a családjának, zenekarának és az egész zenei világnak hatalmas veszteség. Az énekes kiemelkedő tehetségének köszönhetően a szakma minden területén elismerték.

Chester Bennington 1976. március 20-án látta meg a napvilágot az arizonai Phoenixben. A 90-es évek elején Sean Dowdell által került a zenészvilágba, aki eleinte nem volt túlzottan elragadtatva az énekestől, ám amint elkezdett énekelni, rögtön megváltozott a véleménye. Ez a gyümölcsöző kapcsolat aztán sok éven keresztül elválaszthatatlanná tette a két férfit.

1993-ban megalapították a Grey Daze nevű zenekart, amely egészen 1998-ig sikert sikerre halmozott, ám a várva várt világsiker csak később, a Linkin Parkkal jött el. Chester Bennington az újabb lehetőség reményében Los Angelesbe költözött. A Hybrid Theory című nagylemezük 2000-ben jelent meg a One step closer, Papercut és Crawling vagy In the End nótákkal. Az album rögtön a megjelenésétől kezdve elképesztően gyorsan fogyott, a 2000-es évek legsikeresebb rocklemeze lett.

A hirtelen jött sikert a zenekar tudatosan építkezve meg tudta tartani. A lemezek mindegyike nagyon magas színvonalú produktum volt. A zenekar a mennyiség helyett mindig a minőségre törekedett. Chester Bennington megnyerő személyisége és kivételes tehetsége is hozzájárult a zenekar átütő sikereihez. A mai napig pótolhatatlan zenész dalait senki sem tudja úgy elénekelni, ahogyan azt ő tette. Az ikonikus előadót egyszerűen lehetetlenség helyettesíteni.

A Linkin Park frontemberének két házasságából hat gyermeke született. De vajon mi vezetett a látszólag boldog családban élő énekes öngyilkosságához? Hogyan jut el egy sikeres ember addig, hogy feladja a küzdelmet? A depressziónak súlyos következményei lehetnek. Sean Dowdell, Chester gyerekkori barátja és zenésztársa arról mesélt, hogy senki sem számított arra, és semmi sem utalt arra, hogy elveszítik az énekest, mivel nem utaltak rá jelek, hogy ez a tragédia be fog következni. Öt évvel korábban Bennington valóban rossz passzban volt, és akkor Sean fejében valóban megfordult, hogy Chester esetleg ilyesmit tesz, de akkor abszolút nem gondolt rá. A világsztár az öngyilkosság pillanatában nem használt tudatmódosító szereket, és drogokat sem.

Az énekes halála óta özvegye, Talinda Ann Bentley mentális problémákkal küzdőknek próbál segíteni, és a klinikai depresszióra is felhívja a figyelmet, hogy aki ilyesmiben szenved, merjen segítséget kérni. Egy eseményen arról isl beszélt, hogy mennyire fontos, hogy a tragédiáért senkit sem hibáztassunk.