Metzker Vikit láthattuk már tigris jelmezben a Nicsak, ki vagyok-ban, most viszont a táncparketten mutatja meg tudását, hiszen a Dancing with the Stars 2. évadának szereplője lett. A sztár dj őszintén elmondta a Life.hu-nak, miként fut neki a kőkemény versenynek.