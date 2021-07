Ma este végre kiderült, kik alkotják a Dancing with the Stars idei évadát.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, ősszel második évaddal tér vissza a Dancing with the Stars. Ma este végre kiderült, ki lesz az a 12 sztár, akik egy-egy profi táncos oldalán feltűnnek majd a szeptemberben induló Dancing with the Stars színpadán.

A táncos párok egész nyárra beköltöznek a táncterembe, hogy minél felkészültebbek legyenek az ősszel induló showra. A műsor első évadát tavaly készítette el a TV2. Kiss Ramóna érkezése annyira nagy titok volt, hogy Stohl András is csak a színpadra lépés előtt pár perccel tudta meg, hogy ki lesz a műsorvezető társa. A műsor a tavalyi évben megnyerte az idősávját, és az évek óta verhetetlennek hitt Mi kis falunkat is legyőzte a 18-49-es korosztályban.

A sajtótájékoztatón Kiss Ramóna és Stohl András mondta el, kik lesznek a Dancing with The Stars második évadának sztárjai: a hírességek luxusautókon gördültek be a tájékoztató helyszínére:

A második évadban tánccipőt húz Demcsák Zsuzsa, Kempf Zozo, Nagy Réka, Cooky, Hevesi Kriszta, Kamarás Iván, Metzker Viki, Kinizsi Ottó, Tóth Andi, Árpa Attila, Dobó Kata, és Kozma Dominik.

Demcsák Zsuzsa táncpartnere Suti András lesz, aki az előző évadban Osvárt Andreát táncoltatta meg. Kempf Zozo partnere Keresztszegi Ramóna lesz, Nagy Réka Hegyes Bertalan oldalán lesz látható, Cooky partnere a felesége, Szécsi Debóra lesz.

Hevesi Kriszta Baranya Dáviddal ropja majd, Kamarás Iván Mikes Anna oldalán mutatja be tánctudását, Metzker Viki Márki Norbert oldalán fog táncra perdülni, Kinizsi Otto táncpartnere Szőke Zsuzsi lesz.

Tóth Andi partnere Andrei Mangra lesz, aki a tavalyi évadban Gabriela Spanicot táncoltatta meg, Árpa Attila partnere pedig Sztana Alexandra lesz, Dobó Katát pedig Köcse György viszi majd táncba. A sajtótájékoztatón Kozma Dominik nem tudott részt venni, így videóban jelentkezett be, és elárulta, hogy ő lesz Lissák Laura táncpartnere!