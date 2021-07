Újra indul a Dancing with the Stars a TV2 képernyőjén, ahol a régi táncosok közül néhányuk újra feltűnik, így az egykori nyertes, Hegyes Berci is. A táncos őszintén elmesélte a Life.hu-nak, hogy mit szól új párjához, Nagy Rékához.

Hegyes Berci ismét táncparkettre lép a Dancing with the Stars jóvoltából. Partnere Nagy Réka lesz, akit már most a műsor nagy esélyesének tartanak táncpartnere miatt, aki tavaly Gelencsér Timivel nyerte meg a műsort.

Nagyon szerencsés voltam és beleadtam apait-anyait. Idén is egy fantasztikus hölgyet kaptam magam mellé, úgyhogy borzasztóan boldog vagyok. ... Várom, mit hozunk ki egymásból"

- mondta Berci, aki azt is elárulta, hogy mi a legfontosabb neki a táncpartnerét illetően.