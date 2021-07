Hevesi Tamás és felesége, Kriszta Hajdúszoboszlón nyaralt. Tamás korábban gyakran járt a városban, többször koncertezett itt, ám őt is meglepetésként érte, mennyit fejlődött Hajdúszoboszló. Lenyűgözte a megújult belváros, és a fürdő szabadtéri wellness-részlege is. A zenész azt mondja, itt lenni olyan érzés volt, mintha a karibi térségbe csöppent volna.

Hajdúszoboszlót nemzetközileg is elismert híres gyógyfürdő-városként jegyzik, az egészségturizmus területén nagy múltra visszatekintő hagyományokkal és kimagasló adottságokkal rendelkezik. Jelentősége országos viszonylatban is kiemelkedő, a települések összes vendégéjszaka szám szerinti rangsorában az első három helyezett között találjuk a várost. Hajdúszoboszló fő turisztikai attrakciója Európa legnagyobb fürdőkomplexuma, a változatos szálláshelykínálat és az egész éves programkínálat.

Hevesi Tamást és feleségét, Hevesi Kriszta szexuálpszichológust is a város sokszínűsége nyűgözte le.

"Többször koncerteztem már Hajdúszoboszlón, legutóbb 2 éve egy szépségkirálynő választáson énekeltem. Nyaralni viszont még nem voltam, úgyhogy kifejezetten jó volt pihenni itt Krisztivel, a feleségemmel. A városon látszik, hogy komoly fejlesztések voltak. Nagyon tetszett, hogy a főtéren rengeteg volt a zöld, hangulatosak az utcák és nagyon kedvesek az emberek. Nagyon jó érzés volt, hogy egy hirtelen ötletből adódóan néhány dalt elénekelhettem a központban. Hajdúszoboszlón egyébként barátságos, nyitott emberekkel találkoztunk, vendégszerető volt mindenki. A kedvenc programunk azonban a bringóhintózás volt. Este, a kivilágított várost bejárni egészen kivételes élmény volt" - mesélte a zenész.

A járvány jelentős visszaesést hozott Hajdúszoboszlón is, pedig az elmúlt években az egyik legnépszerűbb desztináció volt. Komoly kiesést jelentett a külföldi turisták elmaradása, korábban ők adták a vendégszám negyven százalékát. Éppen ezért az idei nyári szezonra Hajdúszoboszló városa több újdonsággal is készült: az egyik legfontosabb a Hungarospa Prémium Zónája. Európa legnagyobb fürdőkomplexuma ugyanis idén még nagyobb lett: június közepére elkészült az ország legújabb szabadtéri wellnessfürdője. A Prémium Zónában 2500 négyzetméteres vízfelület várja a látogatókat. Az ezer fő befogadására alkalmas új részleg egyben egy világkörüli utazásra is hív: a Plitvicei-tavak inspirálta medencében vízesés, az Amazonas hangulatát felidéző részen galériákon elhelyezett jakuzzik, a Tahiti-medencében pedig vízibár is helyett kapott. De van sodrófolyosós medence, pezsgőágy és gyerekmedence is.

A fürdő új wellness-részlege a Hevesi házaspárnak is maradandó élményt adott.

"A hajdúszoboszlói fürdőkomplexum egészen elképesztő, hatalmas területen rengeteg látnivaló van. Ráadásul idén nyáron még nagyobb lett, elkészült ugyanis a fürdő szabadtéri wellnessfürdője is, a Prémium Zóna, mely engem a karibi térségre emlékeztetett a koktélbárral a medencében. A fürdőkomplexumból a kedvencünk egyértelműen a tengerparti rész volt, ahol homokos parton élvezhettük a jó időt. Egyébként rengeteg különböző kikapcsolódási lehetőség közül lehet választani. Kriszti a masszázst és a krioszaunát, közösen pedig különböző medencéket, a vízesést és a jakuzzit próbáltuk ki. Nagyon hamar elrepültek az órák, amiket itt töltöttünk" - mondta Hevesi Tamás.

A városban nyáron a fürdő mellett számos programmal várják a látogatókat. Június végén átadták a Bocskai István Múzeum Fejedelmi Kincstár nevű új épületét, ahol a hajdúkat Szoboszlóra telepítő Bocskai István erdélyi fejedelem koronájának és jogarának a nemes és hiteles másolatait lehet többek között megnézni.

A nyári időszakban számos koncert is lesz még: július 22-én Kökény Attila, július 31-én Zséda várja a látogatókat. A színház rajongói is találnak programot: augusztus 10-én A medve nem játék című színjátékot lehet megnézni. De fesztiválból sem lesz hiány, július 23-24. között jön a XXVI. Szoboszlói Folkhétvége, amely a magyar népművészet, népzene és néptánc gazdagságát, sokszínűségét mutatja be. Július 30-a és augusztus 1-je között a Kösely Kupa Díjugrató Lovasverseny és Felvonulás várja a vendégeket, míg augusztus 6-8. között a Szoboszlói Dixieland Napok gondoskodnak a szórakozásról.