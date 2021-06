Hevesi Krisztának kifogástalan az alakja, de a derék területére ő is fokozottan odafigyel. Ez az a kényes rész, amelyre célzott kezeléseket szokott alkalmazni, ami most kifejezetten aktuális, hiszen hamarosan - ha az időjárás is úgy akarja - kezdődik a bikiniszezon. Természetesen az étkezési javaslatokat is be kell tartani ahhoz, hogy az eljárás igazán hatásos legyen.