A XX. század közepéig azt tanították, hogy úriemberek és úrinők az utcán nem esznek. Szerencsére ez a szabály jó ideje nem áll már, bár az úrinők és úriemberek tábora is igencsak megfogyatkozott – ellenben az utcán evés igazán trendivé vált.

Mi jut eszedbe arról, hogy utcai étel? Egy jó sajtos-tejfölös lángos vagy egy klasszikus csalamádés hamburger, a hot dog, esetleg a ma olyan népszerű pulled pork? Igen, ezek is street food finomságok, méghozzá olyanok, amelyekkel itthon mindenki találkozott már. Ám nemcsak Magyarországon találkozhatunk hagyományos utcai ételekkel, hanem a világ legkülönbözőbb pontjain is akadnak olyan harapnivalók, amelyek kifejezetten a street food kategóriába tartoznak.

Pirog - Oroszország

A pirog azt jelenti pitécske és a nevéhez hűen ez egy olyan tésztaétel, amely valamilyen tölteléket rejt a közepén. A falatnyi kis lapos batyuk szinte mindenütt kaphatóak Oroszországban, és természetesen az utcán is fogyaszthatjuk őket.

Pastel de nata – Portugália

Ez az édes finomság az össze utcasarkon fellelhető Portugáliában, ráadásul, bár a street food viszonylag új keletű dolog, a Pastel de nata már-már történelemmel rendelkezik. Az első ilyen süteményt katolikus szerzetesek kísérletezték ki, ugyanis rengeteg tojásfehérjét használtak a ruhakeményítéshez, ám a sárgáját sem akarták kidobni – így hát süteményt sütöttek belőle.





Bao - Tajvan

A bao nem más, mint az ázsiaiak igazi utcai eledele. Rengeteg fajta létezik ezekből a kis kelt tésztás batyukból, amelyeket különféle finomságokkal töltenek meg, majd kigőzölnek. A bao lehet zöldséges, húsos, de létezik egy félig nyitott változata is, amely pontosan úgy néz ki, mint egy jól megpakolt szendvics.

Skót tojás – Egyesült Királyság

Nevével ellentétben a skót tojás a britek egyik kedvenc csemegéje, amely ugyan nem street foodként kezdte a pályafutását, de manapság már az utcán is kapható. A skót tojás a Stefánia-szeletre és a klasszikus fasírtra egyaránt hasonlít, ugyanis a főtt tojást fűszeres-húsos bundába bújtatják, majd bepanírozzák és kisütik.

Churros – Spanyolország

A spanyolok édes tésztarudacskái már meghódították az egész világot. Ez voltaképpen egy hosszúkás, forró olajban aranybarnára sütött fánk, amelyet eredetileg cukorba mártogatva fogyasztottak a spanyolok. Manapság már sok esetben csokoládéval vagy karamellel töltik meg és igazán kedvelt nemcsak Európában, de a tengeren túlon is.



Elote – Mexikó

Mexikóban szinte minden étel tartalmaz kukoricát, így az egyik kedvenc street food alapja is ez az aranyló, szemes finomság. Az elote azonban nem egy sima főtt kukorica – amelyet mi is szívesen majszolunk a strandon -, hanem annak a grillezett, majd vajjal, majonézzel megkent, sajttal és fűszerekkel – főleg chili paprikával – felturbózott változata.



Szamósza – India

A különféle tésztabatyukat szinte minden kultúra nagyon szereti, így Indiában is ez az egyik legkedveltebb streed food. A tésztalapokat általában zöldségekkel töltik meg, de akár gyümölcs is kerülhet a kis bugyrokba, amelyeket ezután hagyományosan ghí-ben, azaz tisztított vajban sütnek aranylóra.