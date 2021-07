A nők arról híresek, hogy ha változás éri őket a magánéletükben, akkor a frizurájukat is megváltoztatják. Van, aki befesteti a haját, de olyan is van, aki drasztikusabb változásra vágyik és hosszú haját rövidre vágatja.

Sok nő a hajában érzi a vonzerejét és attól fél, ha levágatja, már nem lesz annyira kívánatos a férfiak szemében. 15 nő azonban most bebizonyította, hogy a rövid haj is lehet nagyon dögös. Nem beszélve arról az elcsépelt mondásról, hogy a szépség amúgy is belülről fakad.

Ha te is kíváncsi vagy arra, ezek a csodálatos nők milyen átváltozáson mentek keresztül, kattints a képre a galériáért!

