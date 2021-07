A shullet frizura idén olyan hajviseletekkel versenyez a legkeresettebb frizura címért, mint a hosszú bob vagy a hullámos, tépett fazonok. Ez a retró fazon vonzza a tekinteteket, ám elsőre pillantásra valószínűleg sokakban vegyes érzelmeket kel. A sztárok azonban nem félnek tőle egy kicsit sem, egyre többen viselik. Ilyen frizurát hord most Miley Cyrus, nála láthattuk már hosszabb és rövidebb változatban is. Az idősebb hölgyek szívesen bevállalják, ilyen például Jane Fonda, akinek remekül áll ez a fazon.

Ezért lesz egyre népszerűbb a shullet

A shullet tulajdonképpen egy hibrid frizura: két részből áll, van egy rövid eleje és hosszabb, tépett hátulja, és ezek tulajdonképpen külön életet élnek. Az elmúlt évtizedek két legdivatosabb irányzata keveredik ebben a fazonban: a shag frizura, ami kicsit kócos, retró hatást kelt, és a mullet (angolul a Bundesliga frizura). Innen ered a név is: shullet. Az újraértelmezett hajviselet erőteljesen rétegzett és kicsit kócos, laza hatást kelt. A shullet elöl rövid és dús, hátul pedig hosszú, ritkított tincsekben fut ki. Ajánlott hozzá egy vastag, hangsúlyos frufrut is vágatni: ez keretet ad az arcnak és lágyítja a vonásokat.



Így kell formázni a shullet frizurát

A shulletben az a legjobb, hogy nem csak nagyon vagány, de rendkívül egyszerű bánni vele, otthon is mindenki be tudja lőni magának. A lépcsőzetes vágásnak köszönhetően formázás nélkül is dúsnak hat. Ahhoz, hogy tökéletesen álljon elég egy nagyon kicsi hajformázó sprayt vagy habot beledörzsölni a tincsekbe, és kész is a természetesen kócos frizura.



Kinek ajánlott a shullet?

A shullet frizurát minden nő viselheti, aki egyszerre vágyik a hétköznapokon is kényelmes, mégis stílusos, kicsit vad frizurára. Ennél a fazonnál a haj hossza és textúrája nem játszik szerepet, rövidebb, középhosszú és hosszú hajból, sima vagy göndör, hullámos tincsekből is jól kialakítható. Ahogy már említettük, a kor sem számít, idős és fiatal egyaránt hordhatja.



