A koronavírus-fertőzésen átesett Delhusa Gjon és szerelme, Fanni sok nehézségen mentek keresztül az elmúlt hét évben, mióta együtt vannak, de a kapcsolatukat ezek az akadályok csak megerősítették. A lánykérés már megtörtént, és ugyan Delhusa Gjon nem híve az esküvőknek, azt is tervezik, hogy összeházasodnak. "Ő nekem adta az életét, a fiatalságát, a jövőjét, nekem is adnom kell valamit" - mondta korábban az énekes, aki tartja is magát ehhez a kijelentéshez.

Párja, Fanni szerint azért harmonikus a kapcsolatuk, mert nyugodtak és mindig őszinték egymással. Bevallotta, az esküvő számára fontosabb. "Mondtam neki, hogy nekem az esküvő mindenképp kell. Szerintem az 7 év után már egy alap dolog lenne. Gjoni nem így van vele, de kénytelen lesz kiegyezni. vagy elvesz, vagy elmegyek" - mondta viccesen Fanni a Tényeknek.