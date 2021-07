Ha az idei szemüveg trendeket akarjuk pontosan nyomon követni, és aktuálisan követni a legmenőbb darabok megjelenését, akkor nincs más dolgunk, mint végignézni a Párizsban, Milánóban, Londonban, és persze New Yorkban a Fashionweeken bemutatott legújabb alkotásokat, és kiválasztani közülünk azt, ami a leginkább illik az arcunkhoz, és a személyiségünkhöz.

Amikor napszemüveget választunk tudnunk, kell, hogy nem csak és kizárólag a nyári szettjeinkhez vásárolunk, hiszen a tökéletes alapdarabok között legalább két fazonú napszemüvegnek mindenképpen szerepelnie kell. Vannak örökérvényű formák, amik több tíz évvel ezelőtt is menőnek számítottak, és valószínűleg a következő több száz évben is azok maradnak. Erre a legékesebb példa a pilóta, azaz a Ray Ban Aviator, akinek ez a típus jól áll mindenképpen szerezzen be belőle legalább egy darabot, hiszen télen, nyáron, ősszel és tavasszal is verhetetlen kiegészítőként szolgál. Idén a Tom Ford kollekcióiban köszön vissza ez a formatervezés, ám most a tükrös lencsék helyett a színeké a főszerep.

Fontos megjegyezni, hogy a tavalyi és az idei kollekciók között nincs túl nagy különbség, így azok, akik a múlt évben beszereztek legalább egy darabot az aktuális kollekcióból biztos, hogy ma is tökéletesen divatosak. Amellett, hogy másodperc pontossággal követjük a kiegészítő trendek aktuális alakulását, fontos, hogy ne azért szerezzünk be egy szemüveget, mert éppen divatos, hanem azért is, mert jó áll, és komfortosan érezzük benne magunkat. Tulajdonképpen ugyanazok a szabályok vonatkoznak a kiegészítőkre is, mint a ruhadarabokra. Hiába hódít egy-egy fazon, ha nem a mi színeinknek és alkatunknak megfelelő, jobb, ha hanyagoljuk.

Mivel a szemüveg valóban öltöztet, érdemes addig kutatni, amíg meg nem találjuk a legtökéletesebb formát és színt, hiszen egy jól kiválasztott napszemüveg, akár hosszú éveken vagy akár évtizedeken át is elkísérnek minket, sőt olykor még a gyermekeinket is. Mivel a trendek folyamatosan újra visszatérnek, ezért megeshet, hogy a hatvanas években éppen olyan darabokat hordtak a szüleink, amik ma is verhetetlenek.

Az örök pilóta mellett idén nagy szerepet kapnak a hatalmas és ráadásul színes keretek és természetesen a hozzájuk passzoló színezett üvegek.

Főleg a piros, narancs, a lazac, a rózsaszín valamint a zöld és a kék árnyalatok kapnak főszerepet. A Prada élen jár ezen darabok tervezésében és megalkotásában is. Ezek az impulzív kiegészítők hamar elcsavarhatják a fejünket, ám azt nem árt tudnunk, hogy ezek az extravagáns szinte műalkotásnak tűnő szemüvegek bizony csak nagyon keveseknek állnak jól. Figyelemfelkeltő színeik miatt tudunk, kell viselni őket.

Azoknak sem kell elkeseredniük, akik nem rajonganak a feltűnő dolgokért, hiszen többek között a Max Mara gondoskodott róla, hogy azok akik a visszafogott vonalakat kedvelik és inkább a pasztell, a krém, a karamell színeket érzik a magukénak, akkor ők is megtalálják azt a napszemüveget, aminek a lencséjén át, valóban szebbnek látják a világot.