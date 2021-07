Az Amy Winehouse & Me: Dionne's Story című alkotásban Amy keresztlánya, a szintén soul énekes-dalszerző Dionne Bromfield perspektívájából pillanthatunk be a 27 éves korában elhunyt sztár eddig a nyilvánosság előtt nem ismert múltjába. A dokumentumfilmben exkluzív, korábban még sosem látott archív felvételeken és személyes sztorikon keresztül nyerhetünk bepillantást a két énekesnő közti megbonthatatlan kötelékbe.

Dionne most először nyilatkozik Amy Winehouse halálának a saját életére gyakorolt hatásáról, megosztja a magasságokat és gyakran mélypontokat is tartalmazó közös kalandokat és élményeket.

El sem tudom mondani, mennyire gyógyító hatású volt számomra ez az utazás. Végre továbbléphetek a karrierem következő fejezetére, tudva, hogy olyan érzelmeket dolgoztam fel, amelyeket évekig eltemettem magamban – nyilatkozta a produkció kapcsán Dionne, aki reméli, hogy a dokumentumfilm által a rajongók is megismerhetik azt a csodálatos embert, aki a keresztanyja volt.

Amy Winehouse igazi ikon volt, akinek zabolátlan tehetsége és zenei leleménye világszerte inspirálta a művészeket és a rajongókat. Az MTV globális színpadot biztosított számára, így megtiszteltetés, hogy Dionne-nal közösen azon dolgozhatunk, hogy megosszuk megható történetét és reflektorfénybe helyezzük Amy hihetetlen életét, örökségét és a zenei kultúrára gyakorolt maradandó hatását – tette hozzá Kerry Taylor, az MTV Entertainment Group nemzetközi igazgatója.

Az alkotás az énekesnő halálának évfordulóján, július 23-tól, az MTV nemzetközi csatornáin, valamint egyes országokban a Paramount+ műsorán is látható lesz.

