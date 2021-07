De mi is az a gyerekbarát strand? Nos, ezek olyan helyek, ahol nemcsak simán csobbanni lehet, de bizony a család legkisebb tagjai is jól érzik magukat. Ehhez pedig néhány feltételnek teljesülnie kell. Például, hogy legyen árnyék, mert bár senkinek nem tesz jót a tűző napsütés, a gyerekek bőre különösen érzékeny rá. Szintén nem árt, ha akad rendes mosdó, amely netalán még pelenkázásra is alkalmas. Ha lehet, ne valami létrán vagy sziklákon át kelljen bemászni a vízbe, sőt az a legjobb, ha homokos vagy apró kavicsos a part és a víz is lassan mélyül. Az pedig már csak hab a tortán, ha még játszótér és vízi csúszda is akad a strand területén. Lássunk is néhány ilyet.



Római Strandfürdő

A Római Strandfürdőt 1930-ban alapították, tehát nem mondhatjuk, hogy egy mai darab, mégis, a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően igazán kellemes és gyerekbarát létesítmény. Legutóbb a 2000-es évek elején újították fel, így bátran állíthatjuk, hogy minden olyan modern eszközzel felszerelték, amely kedveltté teheti a családok számára is. Akad itt úszómedence a felnőtteknek, csúszdás medence a nagyobb gyerekeknek, ahol mindenki a bátorsága szerint választhat, hogy a 12 m magasból induló, nyílegyenes kamikaze csúszdáról veti le magát, a 119 m csúszáshosszal rendelkező rafting csúszdán kanyarog egy jót vagy a turbó csúszdát választja amely az előző kettő elegye. A félősebbek viszont a családi csúszdáról is belecsobbanhatnak a vízbe, itt akár apa, anya és a gyerekek is együtt csúszhatnak. Aki nem annyira szeret csúszni, annak pedig ott van a nyakzuhany vagy a bugyborékolós részleg, a legkisebbeket pedig egy nagy gyerekmedence várja, ahol kalózhajó, világítótorony és több kisebb csúszda is található. A strand területén ráadásul játszótér is akad, így minden adott az önfeledt szórakozáshoz.



Balatonlellei Napfény Strand

A Balaton már önmagában is nagyon vonzó a nyári hőségben, ám itt is találhatunk olyan strandokat, amelyek inkább felnőtteknek valók. Ezzel szemben a Balatonlellei Napfény Strand és Élményfürdő a családok egyik kedvence, amely ötvözi a klasszikus Balcsi élményt a strandok által kínált izgalmakkal. A tóparton élvezhetjük a lassan mélyülő vizet és a homokos talajt, ahol a kicsik naphosszat várat építhetnek és vizes gödröt áshatnak, ám ha picit eltávolodunk a Balatontól, akkor máris egy medencékkel és csúszdákkal tarkított strandon találjuk magunkat. Ha ahhoz van kedvünk, úszhatunk pár hosszt a nagymedencében, de külön csúszda- és élménymedence is várja a család kalandosabb kedvű tagjait. A legkisebbeknek sem kell aggódniuk, mert amennyiben elegük lett a partból és a dagonyázásból, megmártózhatnak a gyerekmedencében is. Mindezek mellett a strand területén focipálya, röplabda pálya, játszótér is található, de vízibicikliből sincs hiány, sőt,a strand üzemeltetői gondoltak a mozgáskorlátozottakra,valamint azokra a családokra is, akik igazán kicsi babával érkeznek – számukra speciális mosdókat és pelenkázókat hoztak létre.

A Balatonnál ráadásul nem csak pancsolni lehet.



Rukkel-tó

Ha már megnéztünk egy klasszikus strandot és egy balatoni pancsolót, akkor nem maradhat ki a sorból egy bányató sem. Régebben mindenkit óva intettek attól, hogy bányatóban fürödjön, ma azonban több ilyen tóból is népszerű strandot varázsoltak, ahol biztonságosan lehet csobbanni. Nincs ez másképp a dunavarsányi Rukkel-tóvalsem, amely a rengeteg csúszda miatt főleg a nagyobb gyerekek és a gyermeklelkű felnőttek számára igazán szórakoztató. A tizenhat csúszda, az ugrótorony használata biztosan az egekbe emeli az adrenalint, de akik a kevésbé szívdobogtató élményeket részesítik előnyben, azok befizethetnek a vízi vidámparkba vagy bérelhetnek csónakot, vízibiciklit is. Természetesen azért a kisgyerekeseknek sem kell aggódniuk, ők sem maradnak élmény nélkül, erről a baby-csúszda és két játszótér gondoskodik, amelyeket a homokos tengerpartot idéző szakaszon alakítottak ki.