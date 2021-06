A Balaton olyan ikonikus úti cél, amely valószínűleg mindannyiunk szívét megdobogtatja. A mai felnőttek többsége a gyerekkori nyarak egy részét biztosan a magyar tenger partján töltötte táborokban, a szülőkkel vakációzva vagy a nagyszülők gondjaira bízva. Évtizedekkel ezelőtt leginkább a saját/baráti nyaraló vagy a vállalati üdülő volt opció, manapság pedig rengeteg – családbarát – szálloda is várja azokat, akik a Balcsin szeretnék tölteni a nyár egy részét. A Balaton azonban jóval több, mint egy sima tó, hiszen a környéke tele van érdekes látnivalókkal és olyan izgalmas programlehetőségekkel, amelyeket a kicsik és a nagyok egyaránt élvezhetnek.



Strandolás

Kezdjük a legkézenfekvőbb lehetőséggel, méghozzá a strandolással, hiszen a Balaton legvonzóbb programja biztosan a pancsolás. A fürdőzés körülményei pedig szinte végeláthatatlanok. Választhatjuk a lankás déli partot, ahol kilométereket gyalogolhatunk, mire derékig merülünk a vízben vagy az északi oldalt, ahol azonnal belevethetjük magunkat a mélybe. Beereszkedhetünk a jellegzetes lépcsőkről, csobbanhatunk stégről, vízibicikliről, de akár csúszdáról is. A sekély, langymelegben pacsálhatnak a kisgyerekek, de kissé távolabb úszni is lehet, ha valaki hódolni akar a testmozgás eme formájának.

Kirándulás Badacsonyba és Tihanyba

A Balatonnál járva egyszerűen nem hagyhatjuk ki, hogy meg ne látogassuk ezt a két ikonikus várost. Tihanyban megcsodálhatjuk a levendulásokat – már ha jó időben érkezünk -, fagyizhatunk egyet a csodás panorámájában gyönyörködve és természetesen nem hagyhatjuk ki a Tihanyi Bencés Apátság megtekintését sem.

Badacsony pedig még ennél is izgalmasabb. Ha barátokkal érkezünk, érdemes megejteni egy jó bortúrát, hiszen a pincészetek és éttermek egymást érik, ahogyan felfelé sétálunk a hegyen, de gyerekekkel is bátran nekivághatunk az útnak, hiszen a borászatok felett egy remek erdei ösvény vezet a hűs lombkoronák alatt egészen a Kisfaludy-kilátóig. S bár a hegymenettől néhol erősen kapkodja a levegőt az ember - tapasztalatból mondom, hogy már egy négyéves is képes megmászni a badacsonyi hegyet, így - aggodalomra semmi ok, a túra akár egy-két sportfröccs után is kivitelezhető.

Kisvasút

A Balatonnál azonban nemcsak fürdeni és kirándulni lehet, de akár kisvasutazni is. A vonatok szerelmesei Balatonfenyves és Somogyszentpál között zötyöghetnek a nosztalgiavonaton, amely a Nagyberek vidékét szeli át. A vonal hossza 14 km és az utazás nagyjából 40 percig tart, az ablakból nézelődve pedig felfedezhetjük az egykori mocsárvilágot, a kis szigeteket, de megleshetjük akár a nádasban fészkelő madarakat is. A Balatonfenyvesi Kisvonat ráadásul egész évben közlekedik és akár biciklivel is felszállhatunk rá. Ez is egy olyan program, amelyet élvezni fognak a család nagyobb és kisebb tagjai is.

Fordított ház

Aki pedig egy igazán rendhagyó és felforgató élményre vágyik, az mindenképpen látogasson el Siófokra, a fordított házba. A látvány szó szerint szédítő, ugyanis az egész építmény tótágast áll, sőt az ajtón belépve minden a feje tetején helyezkedik el. A padlóból áll ki a csillát és a plafonról lóg a tűzhely. Nem kis perspektívaváltást igényel, hogy hozzászokjunk a helyzethez, sőt az is előfordulhat, hogy szédülni kezdünk, olyan szokatlan az egész. Ennek ellenére remek móka az egész családnak, csak vigyázzunk, ne éppen ebéd után akarjuk bebarangolni a furcsa kis épületet.

