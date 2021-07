Több zenész számára örökre emlékezetes pillanat marad, hogy negyven éve látogatott először Magyarországra Yoko Ono. John Lennon özvegye hosszú éveken át ápolt ismeretséget Koncz Zsuzsával - írja a Blikk.

„Bors Jenő, a Magyar Haglemezgyártó Vállalat elnöke állítása szerint Yoko Ono az USA-t 10 év után először elhagyva éppen Magyarországra jött. Előadta, hogy szeretne néhány felvételt készíteni a vállalat Rottenbiller utcai stúdiójában, ami az MHV-nek imponált. Emellett találkozott a hazai popélet vezető személyiségeivel, Bródy Jánossal, Kóbor Jánossal, Koncz Zsuzsával, Sztevanovity Zoránnal, Presser Gáborral, Bereményi Gézával. (...) Bors itt érthető módon negatív felhanggal számolt be Bródy Jánosnak, a szabadfoglalkozású zenész-szakszervezet elnökének felvetéséről, miszerint Yoko Ono ne az MHV-nél készítse felvételeit, hanem hozzon létre önálló stúdiót, ezzel is siettetve az MHV monopóliumának megdöntését" – idézte fel az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti LevéltáraCsatári Bence történész segítségével.

Koncz Zsuzsa mindig szívesen mesél John Lennon özvegyéről. Elismerő szavakkal méltatta a művelt világpolgárt, akivel számtalan dologban megegyezett a véleményük. Alkalmanként Yokóval beszélgettek a világ fontos dolgairól is, melyeket ő igen komolyan vett, és sokat is tett azért,hogy elképzeléseit a maga módján kifejezze. Így kelt életre a vietnami háború ellen tiltakozó Bed Piece akciójuk is Lennonnal. Koncz Zsuzsa azonban nemcsak Budapesten, de New Yorkban is találkozott Onóval a Dakota-házban. Mindig megcsodálta John Lennon fehér zongoráját, amin az Imagine című dalt játszotta.