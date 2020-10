Kezdjük a mentségekkel

Nyilván, egyik gyerekből sem lesz züllött és agresszív felnőtt csak úgy. Egyértelmű, hogy Lennon életének átmeneti félresiklása nagyban köszönhető a katasztrofális családi hátterének. Édesapja ugyanis már nagyon pici korában elhagyta a családot, édesanyja pedig nemes egyszerűséggel lemondott John neveléséről, így a nagynénje volt kénytelen felnevelni. A zenész sosem titkolta: nehéz volt feldolgozni a tényt, hogy egyik szülőjének sem kellett annak ellenére sem, hogy ők hívták a világra. Mint az később kiderült: Lennon még terapeutához is járt, hogy maga mögött tudja hagyni fájdalmas múltját, ami azért is nagy teljesítmény, mert szakember segítségét kérni korábban egyáltalán nem volt olyan elfogadott, mint most.

Ám hiába minden elfogadható mentség és "kifogás", azt is el kell ismerni, hogy John Lennon nagyon sokáig kifejezetten balhés karakter volt, és egyáltalán nem tudta, hogyan kell viselkednie egy férfinak. Első feleségével, Cynthia Lennonnal 1962-ben keltek egybe, de mindössze 6 évig voltak házasok. Ez idő alatt született egy fiuk, Julien, aki egyébként egész életében neheztelt az apjára, és még most is azt vallja, hogy egy képmutató alak volt.

A most 57 éves férfi már több interjúban elmondta: John előszeretettel osztogatott békével és szeretettel kapcsolatos tanácsokat, de a való életben teljesen ellentétesen viselkedett. Az ő gyermekkorában egyáltalán nem volt jó apa és jó férj sem.

Julien édesanyját, Cynthiát többször is bántalmazta, de a fiúnak is jutott azért néhány pofon. Rengeteget ivott, rákapott a fűre és ezt követően teljesen elhatárolódott a családjától. Minderről a házaspár egykori bejárónője számolt be részletesen az ügyvédeknek, mikor Cynthia és John válása volt terítéken.

Yoko Ono, Lennon második felesége pedig már ekkor feltűnt a színen. Cynthiával még bőven egy háztartásban éltek, amikor Yoko már egyszer-egyszer megjelent náluk - sőt, olyan is történt, hogy ott aludt, amikor mindenki más is otthon volt. Cynthiának csak akkor lett gyanús a dolog, amikor többször is kérlelte férjét, hogy vigye magával a stúdióba, ne zárja ki az életéből, ám John mindannyiszor visszautasította a nő közeledését, Onót viszont mindenhova magával vitte. Az i-re a pont akkor került fel, amikor Cynthia egy utazásból hazatérve egy szál köntösben találta őket, és láthatóan nem zavartatták magukat, pedig pontosan tudták, hogy Cynthia mikor érkezik haza Görögországból.

A változás korszaka

Yoko Ono olyan volt Lennon életében, mint egy angyal, akit azért küldtek le az égiek, hogy tegyen rendet a férfi fejében - legalábbis sokan így tekintetenek rá. Lennon válását követően ők ketten elválaszthatatlanokká váltak, jóformán egy lépést sem tettek egymás nélkül.

A Beatles feloszlása azonban nem tett jót a pár a társadalmi megítélésének, ugyanis sokan Yokót okolták ezért, pedig tudvalevő, hogy a zenekar végét Epstein halálával lehet összefüggésbe hozni. A nép támadására Lennon azonban stílusosan válaszolt: feleségül vette Onót (a vezetéknevét is felvette) és hatalmas békeaktivistává vált. Zenéiben megjelentek a diszkrimináció, agresszió és háború ellenes üzenetek, majd apránként felhagyott az alkohollal és a kábítószerekkel is. 1975-ben megszületett közös gyermekük, Sean Taro Ono Lennon, akinek John fantasztikus apja volt. Egészen 1980-ig, amikor meggyilkolták.

Halála óriási világfájdalmat váltott ki, ám azóta sokan úgy vélekednek, hogy ennek így kellett lennie. Lennon hatalmas utat tett meg élete során: katasztrofális romhalmazból igazi férfi lett, és addig volt feladata a földön, amíg el nem érte a maga maximumát. Persze másfelől igazán maradhatott volna még, hogy az akkor 5 éves Sean ne maradjon apa nélkül, főleg akkor ne, amikor végre Lennon is megérett erre a feladatra.