A borderline személyiségzavar súlyos mentális betegség, amelyre leginkább az érzelmi instabilitás a jellemző. Az ebben szenvedők viselkedése szélsőséges, kiszámíthatatlan: impulzívak, gyakran vannak dührohamaik, szoronganak, paranoiásak, hajlamosak a depresszióra és az öngyilkosságra. Gyakran elviselhetetlenek a környezetük számára, miközben ők is szenvednek saját maguktól. Ők a végletek emberei: ugyanannyira képesek gyűlölni és szeretni ugyanazt az embert.

A borderline személyiségzavarban szenvedők gyakran feszegetik az erkölcsi normák határait. Hajlamosak önpusztító életmódot élni: jellemzőek rájuk a párkapcsolati nehézségek, a kisebb-nagyobb törvénysértések, a drog- és alkoholfogyasztás. Rettegnek attól, hogy egyedül maradnak és mániákusan keresik az élményeket.

Britney Spears

Britney Spears megjárta a poklok poklát. Az énekesnő még fiatalon robbant be a köztudatba, mindenki imádta a bájos lányt, aki mosolyogva énekelt szerelemről és csalódásról. A riasztó első jelek akkor mutatkoztak, amikor 2004-ben váratlanul összeházasodott gyerekkori barátjával Las Vegasban. A házasságot végül 55 óra múlva érvénytelenítették; arra hivatkoztak, hogy Britney „nem volt tisztában azzal, mit csinál". A teljes összeomlás akkor következett be, amikor 2007. február 16-án Britney elment egy Los Angeles-i fodrászatba, ahol egy rakás paparazzo előtt nyíratta kopaszra a haját. Pár hónapra ezután volt egy fellépése az MTV VMA-n, ahol leszerepelt az egész világ előtt, mert csupán zavartan, hang nélkül tátogott a színpadon. 2008-ban beteljesült Britney rémálma: elvették tőle a fiait és kórházba került, pszichiátriai kezelései miatt pedig végül édesapja gyámsága alá helyezték. Britney azóta sincs jól, kétségbeesetten küzd a gyámság feloldásáért. Sajnos, a közösségi média posztjai miatt kezdi újra elveszteni önmagát.

Angelina Jolie

Angeline Jolie-t először a kilencvenes években borderline személyiségzavarral diagnosztizálták - azóta is folyamatosan kezelik. A színésznőnek nagyon zűrös volt a fiatalkora: kamaszkorában gyakran vagdalni magát, szerette a vért, annak látványát; minden áron fel akarta magára hívni a figyelmet. 15 éves volt, amikor altatókat vett be, majd kisétált a szobából. Egy késsel járkált fel és alá a városban egész nap, méghozzá kimonóba öltözve. Önpusztító életet élt: leginkább drogfüggőségéről, egyéjszakás kapcsolatok tömkelegéről és kusza szexuális irányultságáról volt híres. Végül az 1990-es évek végén önként ment be egy pszichiátriai intézetbe, mivel öngyilkossági és gyilkossági gondolatok gyötörték.

Lindsay Lohan

Bár hivatalosan nem diagnosztizálták borderline személyiségzavarral, a színésznő a betegség minden karakteres jelét mutatja. Ő volt a 2000-es évek botrányhősnője, számos cikk számolt be arról, milyen megbotránkoztató életet él az egykori tinisztár. Drog- és alkoholfüggőségben szenvedett, rendre készültek róla olyan fotók, melyeken merev részegen fetreng a földön és nem tud magáról. Többször letartóztatták és rehabilitációra küldték. Étkezési és viselkedési zavarok jellemezték, a párkapcsolatai sem igazán alakultak jól. Több alkalommal elküldték a filmforgatásokról, mert megbízhatatlan és kiszámíthatatlan volt. Az elmúlt években, úgy tűnik, összeszedte magát és igyekszik új életet kezdeni.

Marilyn Monroe

Ingadozó, bizonytalan és meggondolatlan - röviden így jellemezhető minden idők egyik leghíresebb színésznője. Gyermekkorát árvaházban és nevelőszülőknél töltötte, stabilitásra és a szeretetre vágyott, állandó kirohanásaival azonban sokszor elüldözte maga mellől azokat, akik törődtek vele. Marylin Monroe-ra jellemzőek voltak a borderline tünetek: a gátlástalan és impulzív viselkedés, kábítószerfüggőség, erős hajlam az öngyilkosságra. Önértékelése kritikusan alacsony volt, és az állandó, elhagyatástól való félelem miatt kórosan ragaszkodott olyan férfiakhoz, akik rosszul bántak vele.

Amy Winehouse

Amy Winehouse botrányos élete gyakran volt téma a médiában: a tehetséges énekesnő sokat ivott, kábítószerezett, rendkívül szélsőséges hangulatváltozásai voltak. Több interjúban is elismerte, hogy depresszióval, étkezési zavarokkal küzd, ezen kívül pedig erős suicid hajlamai vannak. 2011. július 23-án halt meg a reggeli órákban, halálát alkoholmérgezés okozta. Alig 27 évet élt.