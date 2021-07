Varga Viktor leugrott a lóról. Az esés következtében bokaficama lett és egy csontja el is tört. Meg kellett operálni.

"Először kitört a gördeszka kereke alólam, megúsztam. Utána kocsi kereke tört ki, azt is megúsztam. Most a lóról leugorva a lábam tört ki. Ezt már nem úsztam meg" - mondta Varga Viktor, aki néhány héttel ezelőtt szenvedett balesetet, ami hosszú időre az ágyba kényszeríti a mindig pörgős zenészt. Nem vette ugyanis komolyan a jeleket, és nem lassított az életén, most azonban kénytelen pihenni.

Az énekesnek bokaficama lett az esés után és egy csontja el is tört, ami miatt műtétre szorult. Most otthonában lábadozik, nagyon szokatlan számára ez a tétlenség, így nagyon várja, hogy visszatérhessen a színpadra, hiszen pont a legrosszabbkor jött a sérülés: a koncertszezon kellős közepén.