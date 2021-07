Ahogy arról mi is beszámoltunk, balesetet szenvedett Kárász Róbert, aki egy rossz mozdulat miatt került kórházba. A műsorvezető négy méter magasról, egy parasztház padlásteréről zuhant le, és bár egyetlen csontja sem törött, pokoli kínok gyötrik.

„Erős gyógyszereket írtak fel a siófoki kórházban. Türelmes vagyok, mert tudom, egy ilyen zuhanást csak kevesen úsznak meg ennyivel. Még az orvosok is rácsodálkoztak, hogy nem tört csontom. Hiszem, hogy az angyalok vigyáztak rám, és a Jóisten is velem volt" – mondta a Borsnak. A tragédia akkor következett be, amikor a lányával a Balatonra indultak pihenni, és megálltak, hogy megnézzenek egy házat.

„Az ingatlanost magam elé engedtem, hogy lássam, hova lép. Minden mozdulatát követtem, míg ő feljutott a padlásra, nekem már nem volt ilyen szerencsém.A vas a kezemben maradt, és háttal lezuhantam. Az esés közben végig arra koncentráltam: ha törik, ha szakad, valahogy ki kell támasztanom magamat a kezemmel. Olyan volt, mint egy örökkévalóság, és lepergett előttem az életem filmje. A becsapódás pillanatára azonban nem emlékszem. A következő pillanatban már azt éreztem, elviselhetetlenül fáj a derekam, a farokcsontom és a kezem. Attól féltem, hogy eltörött a gerincem, és még fekve ellenőriztem, mozognak-e a lábaim, nem sérült-e meg az arcom és a fogaim. Csak ezt követően, és nagyon nehezen tudtam felállni a földről" – emlékezett vissza Kárász Róbert, aki néhány évvel ezelőtt olyan súlyos balesetet szenvedett, hogy egy hétig képtelen volt lábra állni.