Kullai Timi 2012-ben tűnt fel a Megasztárban, és azóta is énekel, ám viszonylag keveset hallani felőle. Most azonban hatalmas hírrel jelentkezett közösségi oldalán.

Kullai Timi a világhírű La Bouche zenekar énekesnője lett. Az együttes itthon a Sweet dreams és a Be my lover című számokkal robbant be a köztudatba a kilencvenes években.

"Az együttes énekesével, Lane McCray-jel már régóta ismerjük egymást és dolgoztunk is együtt, hisz az eurodance olyan, mint egy nagy család. Nagyon megtisztelő, hogy rám esett a csapat választása és hihetetlen, hogy olyanokkal dolgozhatok együtt, akiket anno még kazettán hallgattam tátott szájjal gyerekkoromban" - nyilatkozta a Blikknek Kullai Timi.

Timi egyébként a Megasztár 6-ban tűnt fel, ezt a szériát nyerte meg Radics Gigi. A legjobb férfihang Talán Attila lett.