Schmuck Andor most kapta meg a válása papírjait, ettől fogva hivatalosan is véget ért házassága 24 éves feleségével, Eszterrel. Ő azonban második házasságának zátonyra futása után sem adja fel a reményt. Erről árulkodik mostani bejegyzése is, amit azóta eltávolított, de ez a szöveg volt olvasható a közzétett válási papírok mellett:

„Ma kaptam kézhez a jogerőre emelkedett bírósági ítéletet! Dr. Bubó örökérvényű szavai jutottak eszembe: Kérem a következőt" – írta a népszerű politikus Facebook-oldalán.