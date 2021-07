Nem adja fel a reményt Schmuck Andor azok után sem, hogy 24 éves szerelmével, Eszterrel végül véget ért a házasságuk. Persze most még el kell terelnie a figyelmét, a szíve mindig nyitva áll a szerelem előtt és biztos benne, hogy lesz harmadik esküvője. Olyannyira, hogy már azt is kitalálta, mi áll majd a meghívón. Már csak egy újabb hölgy kell, aki elrabolja a szívét.

"Azt szoktam mondani, a gödörből csak felfelé visz az út. Jól vagyok, de most inkább munkával kötöm le magam. Nemrégen elvégeztem egy szociális szakgondozói tanfolyamot, így most nyugdíjasoknak, időseknek segítek önkéntesként. Kapcsolatfüggő vagyok, így biztos, hogy lesz még harmadik esküvőm is, sőt, már a meghívó szövegét is tudom. Az áll majd benne, hogy: A remény diadala a tapasztalat felett" - mondta a Blikknek Schmuck Andor.