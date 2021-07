A TV2 gyönyörű időjósa, Barta Sylvia ugyan a legtöbb esetben mosolygós és jókedvű, ám most hatalmas fájdalom lett úrrá rajta.

Barta Syliviának rettenetesen fáj a dereka. Olykor szinte mozdulni sem tud, ám ezt a tévénézők aligha érzékelhetik, hiszen a csinos időjós hatalmas mosolya mögé bújva titkolja a fájdalmait.

Sylvia egyre csak rosszabbodó állapotáról egy Instragram bejegyzésben számolt be. Azt is elárulta, hogy most akupunktúrás kezelésekre jár, hogy mielőbb rendbe jöhessen.

Derékfájás ide vagy oda, rendületlenül dolgozunk...papucsban. Este pedig jöhet az akupunktúra , hogy bírjuk a holnapot is...

- írta a képe alá.