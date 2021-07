A természetbarát háztartás mindenki számára elérhető, akit érdekel a természetvédelem és a jó életminőség. Az ilyen háztartások fenntarthatóak, egészségesebbek és felelősségteljesebb emberré is tesznek bennünket.

Milyen tisztítószereket használjunk a tisztább környezetért?

A legnagyobb problémát a bennünket körülvevő veszélyes lakótársak jelentik, azaz a vegyszerek, amelyek belekerülnek a szennyvízve, a talajba és a levegőbe is. Nő az allergiás megbetegedések gyakorisága is, így pedig az egészség a legfőbb indok arra, hogy lecseréljük a háztartásban lévő vegyszereket és áttérjünk természetbarát termékek használatára. A zöld háztartás tehát nem csak az egészségen javít, de az életminőségen is.

A háztartásnak és a pénztárcánknak is kedvez, ha nem vásárolunk felesleges vegyszereket. A természetes tisztítószerek óvják a háztartási berendezéseket – a mosógépet, mosogatót, fa felületeket, a bútorokat valamint a szöveteket is, hiszen nem tartalmaznak agresszív anyagokat, amelyek a tisztítás mellett az anyagok felületét is megsértenék.

A legkülönfélébb illatú, színű, összetételű vegyszerek sorakoznak a boltok polcain, melyek nem épp a természetes összetevőikről híresek. Mutatunk pár valóban természetes, olcsó és egyben környezetbarát tisztítószert, melyet mi magunk is kipróbálhatunk otthon.

A fából készült vágódeszka a háziasszonyok többségének kihívást jelent, hiszen vagy megreped, vagy feketedik, vagy büdösödik, vagy penészedik. Akik nem rajonganak az erős kemikáliákért a konyhában, azok próbálkozzanak a következő csodaszerrel: egy evőkanál só, fél citrom leve, és egy csepp teafaolaj. Ezzel az oldattal kenjük át a vágódeszka mindkét oldalát, majd hagyjuk fél órán át állni.

Az ablakpucoláshoz két liter langyos vízben keverjünk el fél csésze kukoricakeményítőt, és ezzel a keverékkel mossuk, töröljük át az ablakokat, üvegajtókat vagy tükröket is. Zsírmentes felületet kapunk, de még új fényt is kölcsönöz az üvegeknek.

A következő felmosószer bármilyen felületre alkalmas. Egy vödör meleg vízbe öntsünk egy deci ecetet, fél csésze szódabikarbónát, tegyünk bele néhány csepp teafaolajat, majd töröljük át vele a padlót is. Fényes lesz az ecettől, de baktériummentes valamint illatos is.

Egy jó kis tipp, amennyiben odaégetett edényeid vannak, töltsd fel őket kólával, majd hagyd őket ázni egy órán át. Ez a trükk hatásos lesz az égetett foltok ellen.

A kólában lévő szénsav kitűnően alkalmas a csatornában felgyülemlő maradék felszámolására.Csak öntsük a lefolyóba és oblítsük le forró vízzel. A kóla a foszforsavtartalma miatt véctisztításra is alkalmas.

Mosás alkalmával próbáljuk ki a mosódiót, amely tökéletesen tisztává, puhává és illatossá varázsolja a ruhákat.

Ha időt szeretnénk spórolni és szeretnénk kipróbálni pár új terméket, akkor keressük a biológiailag lebomló tisztítószereket, amelyek a legtöbb drogériában kaphatóak. Az előnyei, hogy nem tartalmaznak ásványolajat, újrahasznosíthatóak és inkább természetes anyagokkal dolgoznak. Emiatt az allergiával küzdők is bátran használhatják, hiszen nem okoz allergiát.

A legtöbb dolog, ami a természetbarát tisztításhoz szükséges, a háztartások többségében megtalálható. Ez nem más, mint a szódabikarbóna, ecet vagy citrom. Ezek a leghatékonyabb és egyben legmegbízhatóbb környezetbarát tisztítószerek. Nemcsak eltávolítják a foltokat, de fényesítenek, illatosítanak és tökéletesen helyettesítik a többi tisztítószert is.