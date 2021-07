Tücsi Instagram oldalán osztotta meg követőivel, hogy családjával spontán kiruccantak Horvátországba. Ráadásul egy vadító képet is megosztott magáról, ahogy éppen egy fekete bikiniben pózol.

Tücsi imádja a nyarat és a spontán vakációkat. Legutóbb is egy mini nyaralásról posztolt bikinis képet, most pedig Makarska partjáról jelentkezett be. A kép meglehetősen dögösre sikerült, a modell szexi pillantása és formás keblei felforrósítják a hangulatot.

2 nap alatt leszervezett random nyaralás... Csak, ahogy mi szoktuk..."

- írta Tücsi a kép mellé, majd egy másik képet is megosztott, melyen épp kislányával kémlelik a tengert. A modellre és családjára rá is fér a közös feltöltődés, ugyanis nemrég osztották meg a nyilvánossággal a nagy hírt, hogy Tücsi és férje, Sofron István, a férfi szakmai előremenete miatt egy ideig külön fognak élni.