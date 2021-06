Az inluencer imádja a nyarat, és nagyon szeret apró bikinikben fotózkodni is.

Tücsi már életet adott egy kislánynak, ám alakja most is tökéletes. Ez pedig nem csupán a genetikának és étkezési szokásainak köszönhető, keményen edz is. Tavaly például kislányával forgatott egy edzős videót, amitől sokak zsebében kinyílt a bicska.

Tücsi egy merész szelfivel közölte, mennyire meglepte, hogy ennyien vannak kiborulva a nagy hőségtől, tette mindezt nyaralás közben:

„Őszintén meglepett, hogy mennyien írtátok, hogy utáljátok a nyarat és a kánikulát. Engem ilyen pár napos mini nyaralások feldobnak és a hőségben is örömmel dolgozom. Legyen a pohár félig tele!"