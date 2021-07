"Amikor elhatároztuk azt, hogy külön folytatjuk az útjainkat, akkor az is benne volt a pakliban, hogy az Intim Torna Illegál közönségét mindenképpen szeretnénk elbúcsúztatni, illetve ők is elbúcsúztatnak minket és ezt nagyon máshol nem lehet megtenni, mint fesztiválokon és egyéb koncerthelyszíneken, úgyhogy mi eléggé nyitottan megyünk neki ennek a nyárnak, amúgy is szeretünk játszani és egyébként is rengeteg koncertet be kell pótolnunk" - mesélte a zenekar énekese, Dorogi Péter.

Azt, hogy pontosan miért döntöttek a feloszlás mellett, az alábbi videóban részletesen elárulják.