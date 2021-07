Ahogy arról mi is hírt adtunk, felfoghatatlan tragédia történt tegnap délután a Balatonnál: egy 13, illetve egy 17 éves fiú a tóba fulladt Alsóbélatelepnél.

A két tizenéves fiú felfújható matracokról esett a Balatonba, amíg a szüleik és harmadik testvérük a parton voltak. Sokan a családot hibáztatják a történtekért, de ez nem hozza vissza a két ártatlan fiú életét, akik ahogy olyan sokan mások, kikapcsolódni indultak a magyar tengerre.

A közösségi oldalak tele vannak részvétnyilvánító üzenetekkel, sokan ismeretlenül is osztoznak a család fájdalmán. Laky Zsuzsi néhány órával ezelőtt Instagram-oldalán tett közzé egy bejegyzést a történtekkel kapcsolatban, ugyanis a szépségkirálynő és családja tegnap délután épp azon a strandon tartózkodtak, ahol a tragédia történt.

"Annyi érzés kavarog bennem, és úgy éreztem ezt szeretném megosztani veletek! Tegnap a kis családunkal voltunk strandolni Bélatelepen. Nagyon kellemes volt a víz, a nap sem tűzött annyira, minden adott volt hogy jól érezzük magunkat. A két lányom sellő üzemmódba kapcsolt és többet voltak a víz alatt, mint a felszínen, természetesen a szüleim és én is szemmel tartottuk minden mozdulatukat.. Kicsit később arra lettünk figyelmesek, hogy négy mentőhajó köröz nem messze tőlünk, majd jön egy mentőhelikopter is. Éreztem, hogy nagy a baj amikor a mentőhelikopter felszállt és felváltotta azt egy másik rendőr. A gyerekeim is aggódva nézték a történeteket. Szörnyű volt ezt megélni és látni azt, hogy milyen gyorsan múlhat ki egy élet..

Sajnos később kiderül, hogy két gyerek (14 és 17 évesen) fulladtak bele a Balatonba! Nem tudtak úszni, a szél mélyebb részre sodorta őket matracostól. Mikor ezt meghalottam teljes sokkhatás alá kerültem és szerintem mindenki aki ott a partról ezt végignézte! Ez egy borzasztó tragédia, amitől azóta is hatásban vagyok.. rettenetesen sajnálom, hogy ez megtörténhetett. Részvétem a családnak!

-írta Zsuzsi, aki posztjában arra kért mindenkit, nagyon vigyázzon magára.