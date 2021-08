A rekkenő hőségben a legtöbben a szoba hűvösét választják, de egy kisgyerekkel egyszerűen képtelenség megtenni, hogy napokon keresztül ki se mozduljunk. A vakáció alatt sokan a strandon keresnek enyhülést, ám ez sem lehet mindennapos program, így most mutatunk néhány olyan vizes játszóteret, amelyek a nagy melegben felfrissülést jelenthetnek a legkisebbek számára.

Városligeti nagyjátszótér

Budapest egyik legnagyobb játszótere az 13.000 nm-es városligeti játszi, amelyen minden korosztály megtalálja a maga kedvencét. Akad itt óriás hőlégballon, csúszdák és sok-sok mászóalkalmatosság, de vankávézó is, hogy a szülők is támogatva legyenek legalább egy adag koffeinnel. És persze találunk vizes szekciót, amelyet kifejezetten úgy alakítottak ki, hogy a gyerekek kedvükre sarazhassanak. Akad ehhez kanyargós folyó, gátak, zsilipek, tehát minden adott egy jó kis pacsáláshoz.

Kispesti vizes játszótér

Budapest egyik legjobban felszerelt vizes játszija Kispesten található. Természetesen itt sem hiányozhatnak a nem vizes játékok, például a közepén magasodó világítótorony, amely remek mászóka a nagyobbak számára. Ugyanakkor a létesítmény különlegessége mégis az, hogy igazi felüdülést nyújthatnak a vizes blokkok. Például a hatalmas tengeri csillag, amelyből számos helyen tör fel a víz vagy a gumiborításra festett delfinek, amelyek vízpárát lehelnek. De akad itt kanyargós patak, amelynek medrében mindenfélét lehet úsztatni – például falevelet, botot, vagy akár papucsot is – és a homokozóban is található fémvályú, amelyből vizet csorgathatunk a homokba, megteremtve a lehetőséget az önfeledt sarazásra.

Keszthelyi vizes játszópark

Keszthelyen nem egy klasszikus vizes játszi várja a gyerekeket, itt ugyanis nem lehet sarazni vagy a szokásos értelemben pancsolni, viszont ez a játszótér igazán különleges a maga nemében. Itt ugyanis több magas falú medence várja a kicsiket, ahol különféle gátakkal, vízátemelőkkel, lapátokkal és tekerős kormánykerekekkel lehet egyengetni a víz útját.

+1 Fizetős vizes játszik

A fentiekben olyan vizes játszótereket soroltunk fel, amelyeknek a látogatása ingyenes, de akadnak olyanok is, amelyért fizetnünk kell. Több strand is rendelkezik kifejezetten vizes játszótérrel, ezeknél értelemszerűen meg kell váltani a belépőjegyet. Szuper vizes játszi található az Aquaworldben, a székesfehérvári vagy a bükfürdői strandon. A Tarzan Park pedig igazán univerzális szórakoztató létesítmény, mert itt valóban minden van. Várak, dombok, kalózhajó, csúszdák, hinták és természetesen sok-sok vizes játék – vizesárkok, csobogók, vízágyúk, spriccelők és persze a homokozó részlegen is megannyi gát, zsilip és vályú, amelyek megfelelő mennyiségű vizet szolgáltatnak az önfeledt dagonyázáshoz.

A fenti játszótereken napestig mehet a pacsálás, így érdemes fürdőruhával, törölközővel és vízálló lábbelivel készülni, ám mivel a legtöbb park esetében kevés az árnyék, ezért semmiképpen se hagyjuk otthon a naptejet és valami fejfedővel is készüljünk a kicsik – és a magunk- számára.