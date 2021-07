Két szakember matematikai modellek alapján határozta meg az ember életének egyik legfontosabb döntésének, a házasságkötésnek életkori optimumát.

Tom Griffiths és Brian Christian Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions (Algoritmus az élethez: Az emberi döntések számítástechnikája) című könyvében arról ír, hogy akkor a legideálisabb elkötelezni magunkat, amikor 37 százalékánál járunk valamilyen meghatározott időintervallumú folyamatnak.

Ez a házasságkötésre levetítve azt jelenti, hogy

mivel általában 18 és 40 éves korunk között házasodunk, ennek az idősávnak a 37 százaléka 26 éves kornál található, azaz ekkor a legérdemesebb kimondani a boldogító igent.

A szakértők szerint, ha ennél korábban házasodunk, akkor nagy valószínűséggel sokat fogunk veszekedni.

Vannak, akik azonban egyáltalán nem értenek egyet a matematikusok elméletével: Nicholas. H. Wolfinger, a Utah Egyetem szociológus professzora szerint a 28-32 éves kor között köttetett házasságok a legtartósabbak - írja a Daily Star.