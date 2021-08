Sokan úgy vélik, hogy babával és kisgyerekkel nem érdemes vízpartra menni, holott a kicsiknek éppen olyan jól eshet a hűsítő fürdőzés, mint a nagyobbaknak és a felnőtteknek. Tény, hogy az apróságoknál több dolgot is érdemes szem előtt tartani és nagyobb körültekintést igényel ez a program, de egy kis odafigyeléssel és rákészüléssel nem lehetetlen küldetés. Mindenképpen jó, ha tudjuk, hogy az 1 évesnél kisebbeknek valóban nem ajánlatos a strandolás és az is örök igazság, hogy mindig legalább annyi felnőtt menjen a vízpartra, mint ahány 7 évnél fiatalabb gyerek.



Tippek és tanácsok kisgyerekes strandoláshoz



Biztonság

Az első és legfontosabb a biztonság. A víz, bármennyire is kellemes a nyári kánikulában, bizony nagyon veszélyes! Egy kisgyerek akár a bokáig érő pancsolóba is belefulladhat, így soha, egyetlen percre se tévesszük szem elől őket. A legjobb, ha valamilyen védőfelszerelést is viselnek az apróságok, például karúszót, úszógumit vagy a kicsit mélyebb vízben úszómellényt.



Fényvédelem

Bár senkinek nem ajánlatos 10 és 15 óra között hosszasan a napon tartózkodni, ez a gyerekekre még inkább igaz. Próbáljuk a legmelegebb időszakban a kicsiket az árnyékban tartani, és mindig – az árnyékban is – kenjük be őket magas, az UVA és UVB sugarakkal szemben is védelmet is nyújtó naptejjel! A fényvédelemről ráadásul nem elég egyszer gondoskodni, hanem rendszeresen ismételni kell azt a strandolás alatt. Szintén fontos, hogy a kicsik arcát és fejét is óvjuk, így a gyerekek – főleg, ha napon vannak – viseljenek valamilyen fejfedőt. UV-szűrős ruhát is vásárolhatunk, és mindenképpen jó szolgálatot tehet egy napernyő, vagy még inkább egy napozó sátor, ahová a legkisebbek akár a délutáni szundira is elbújhatnak.



Higiénia

A nem szobatiszta gyerekeken mindig legyen úszópelenka! Ez mind a magunk részéről megkönnyíti a strandolást, mind pedig a többi pancsolót megtiszteljük vele. Gondoljunk csak bele, hogyha a gyermek belekakil a vízbe, akkor mindenkinek el kell hagynia a medencét, le kell ereszteni az egészet, ami sokak örömét elrontja. De az sem jobb, ha az élővízbe kerül fekália...

Úszópelenkából mindig többet vigyünk. Eldobhatóból tárazzunk be bőségesen, a nem eldobhatóból pedig legalább kettőt csomagoljunk el, hiszen a pancsolás után – akármilyen típus - le kell venni a babáról a vizes pelust, mert az a húgyúti megbetegedések melegágya.

Természetesen a popsitörlőt és a kézfertőtlenítőt se felejtsük otthon.



Eszem-iszom

A vízparton kapható ételek egyáltalán nem biztos, hogy megfelelnek egy kisgyerek igényeinek. Ha a csöppség még szopik, nincs gond, de ha tápszeres, akkor mindenképpen át kell gondolni, hogy a nap folyamán mikor és mennyit szokott enni, és ennek megfelelően bekészíteni a tápszert és vizet. Jó, ha előre kimért adagokban visszük magunkkal a hozzávalókat, tehát a port és a (forralt) vizet, így ott nem kell már az adagokkal bajlódni, csak a cumisüvegben összerázni a két összetevőt. Nagyobb gyereknél is érdemes egy kis elemózsiával készülni. Ha pépet eszik a baba, akkor vihetünk neki tárolórekeszes termoszban akár többfélét is, de nagyobbaknál is praktikus lehet, ha hűtve tudjuk magunkkal vinni például a gyümölcsöket. Rágcsa és víz szintén mindig legyen nálunk.



Játékok

A víz bármennyire is szórakoztató a kicsik számára, mégis jól jöhet, ha nem felejtünk el magunkkal vinni néhány játékot sem. Leginkább olyanokat érdemes, amelyekkel akár a sekély vízben is játszhat a kisgyerek. A klasszikus homokozós szettek mellett nagy sláger a dömper, a markoló is, amellyel homokot, sarat, vizet egyaránt meregethetnek a gyerekek. A hajók és vízi állatok is népszerűek a legkisebbek körében. Ha a gyerekek nagyobbak, akkor pedig akár az életkoruknak megfelelő kártyajátékot is vihetünk, hogy a szárazon töltött idő is kellemesen teljen.