Paris Hilton márciusban ünnepelte 40. születésnapját. A világhírű szőkeség eddig leginkább az őt és kutyáit körülvevő luxus miatt került középpontba, most viszont egy csapásra megváltozott az élete, Paris ugyanis babát vár. Vőlegényével először a 2020-as Golden Globe afterpartiján mutatkoztak együtt, ám később a gyermekvállalásra is nyitottak voltak. Állítólag a szőkeség egy meddőségi kezelésen is átesett januárban, ami a jelek szerint sikeres volt.

Korábban Paris Hilton azt nyilatkozta szerelméről - aki egy év randizgatás után, egy privát szigeten jegyezte el őt -, hogy ő az álompasija, akivel a jövőjét tervezi, és nagyon boldog támogató partnere mellett - írja a Pagesix.