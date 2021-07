Bár nem titok, Pásztor Anna egy ideje egyedülállóként éli mindennapjait, és ugyan a magánéletét óvja a nyilvánosságtól, most mégis megénekli a szerelem lábon kihordását. Az Anna and the Barbies zenekar a debreceni Campus Fesztiválon nyilatkozott a Life.hu-naka nagy visszatérésről, valamint a lábon kihordott szerelemről.

A karanténban töltött hosszú hónapok után a Campus Fesztiválon lépett fel másodjára közönség előtt az Anna and the Barbies. Itt a Campus Fesztiválon először voltunk nagyszínpadon, ez maga a megérkezés" - mondta. Pásztor Anna a Life.hu riporterének elárulta, olyasmit élt át, amit már régóta nem: izgult. Emellett új számuk, a Lábon kihordott szerelem kapcsán arról is nyilatkozott, hogy ő most épp szerelmes-e.