Emmy és Vic Amszterdamban ismerkedtek meg egymással 2006-ban. A svéd származású, jól szituált Emmy egyedül üldögélt a padon, amikor Vic odalépett hozzá és megkérdezte tőle, hogy mennyi az idő. Vic akkoriban egy bokor alatt élt, mivel egy rosszul sikerült európai körút után alkoholista és hajléktalan lett. - írja a Blikk.

A férfi azonban nem veszítette el magabiztosságát, úgy köszönt el a lánytól, hogy „szombat, 3 óra, ugyanez a pad". Néhány nap múlva újra találkoztak, együtt töltöttek egy napot, de akkor még semmi sem történt köztük, mert Vicnek nem volt éppen kellemes illata. Mivel Emmy Bécsben élt, és hamarosan hazautazott, megadta a férfinak a számát. A meglepetés akkor érte, amikor Vic utánament Bécsbe, hogy lássa a lányt.

A történet igazi happy enddel fejeződött be: a fiatalok összeházasodtak és ikergyermekeik is születtek. Azóta is boldogan élnek, a férfi is összeszedte magát: gépészmérnökként végzett, és svédül is megtanult; Emmy pedig könyvet írt szerelmük történetéről.