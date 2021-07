Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea esküvőjéről sok pletykát lehetett hallani eddig, a legmeredekebb talán az volt, hogy Jennifer Lopez húzza majd a talpalávalót. Ezt Várkonyi Andrea Instagram-oldalán cáfolta, de attól, hogy JLo nem zenél, még nem lesz teljesen sztármentes az esküvő: hazai hírességek fogják szolgáltatni a zenét.

A Story magazin információi szerint Gönczi Gábor és együttese fognak zenélni, de Radics Gigi is fellép az esküvőn. Az is kiderült, hogy a nagy nap szeptember második felében lesz Tihanyban, de a jelek szerint nem ez lesz az egyetlen esküvő. Különböző jelek arra engednek következtetni, hogy Várkonyi Andrea kétszer mondja majd ki a boldogító igent Mészáros Lőrincnek. Az első esküvő itthon lesz, a második pedig Dominikán. Azt is lehet tudni, hogy az egykori műsorvezető Mérő Péter ruháját viseli majd, és elegánsan visszafogott hangulatot szeretne.