Keleti Andi tavaly egy, a palesztin népgyógyászat kincseiből és a grönlandi moszatokból álló gyógynövényreceptúra segítségével 8 kilótól szabadult meg. Már akkor is bomba formában volt, most azonban leadott még 1-2 kilót. Csodás alakját meg is mutatta, ráadásul egy saját maga által varrt bikiniben, amiből számtalan darabot tartogat a szekrényében.

"Tavaly történt egy nagy változás az életemben, amikor elsőként tesztelhettem egy Magyarországon fejlesztett kivonatot, amivel aztán 2 ruhaméretet fogytam. Sosem voltam igazán túlsúlyos, de magamhoz képest azért sikerült eléggé kikerekednem, és nem tetszett, amit a tükörben láttam. Igazán jó érzés volt, hogy éhezés és önsanyargatás nélkül sikerült elérnem a célom, hiszen az ember teste ötven felett azért nem olyan könnyen változik, így különösen büszke vagyok rá. Szép folyamat volt, nem egy pillanat alatt fogytam, sőt még idén tavasszal is lement rólam egy kevés, és tényleg úgy nézek ki újra, mint 15 éve" - magyarázta Andi, aki szívesen bújik a saját maga által készített ruhákba is.

"Az eredeti szakmám férfi szabó, így a varrás igazán nem esik nehezemre. Régebben másoknak is készítettem táncruhákat, ma már csak a magam örömére alkotok. Igazi gyűjtő vagyok, megtartok mindent, aminek jó az anyaga, aztán átalakítom, felújítom. Naponta 1-2 órát szentelek az alkotásnak. Egy ilyen fürdőruha elkészítése körülbelül 45 perc, úgyhogy mindig a kedvemhez illő darabot készítek, nem csoda, hogy vagy kétezer lapul belőle a szekrényemben" - tette hozzá nevetve Andi, aki idén nyáron sem unatkozik, ugyanis nagyszabású házfelújításba kezdtek, és amit tudnak, saját maguk végeznek el.