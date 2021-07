Az énekesnő az idén leginkább a harmincadik születésnapjára rendezett tiltott karanténbulival került a fókuszba, most pedig végre azzal, hogy megjelent egy új száma. Bár jelen esetben, nem csak a dallal sikerült felhívnia magára a figyelmet: friss Insta-fotóival is felrobbantotta a netet. Az énekesnő szinte a kamerába nyomta dekoltázsát, amit a fotósorozat második képén láthattok.

"Ma reggel tele szeretettel keltem fel, mivel megjelent Sigalával közös számom, a You for Me. Csak azt tudom mondani, hogy nem vagyok képes abbahagyni a mosolygást örömömben. Köszönöm, hogy mosolyt csaltál az arcomra" – írja Instagram posztjában a sztár.