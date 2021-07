A koronavírus-járvány az albérletpiacra is alaposan rányomta a bélyegét. Most, hogy lassan itt az ősz, amikor az egyetemisták lakáskeresésbe fognak, ráadásul az is lehetséges, hogy a pandémia negyedik hulláma is ideér, tulajként és bérlőként is érdemes tudni, hogy mire számíthatunk, akár kiadni, akár kivenni szeretnénk. Lássuk, mi a helyzet Magyarország legnagyobb városaiban albérletfronton, mennyibe kerül egy tökéletes állapotban lévő lakás, és mennyit kell áldoznunk egy kisebb otthonra.

Budapest, a világ egyik legszebb városa

Ha zöldfülű vidékiként indulsz szerencsét próbálni a fővárosba, alaposan tájékozódj, mielőtt szerződést kötsz! A kínálat óriási, az árak változatosak. Ezen ne lepődj meg, hisz Budapest hatalmas város több egyetemmel, kerülettel, hatalmas piaccal. Marinkás Gergő, a RentHungary Alfa Kft. ügyvezetője azt tapasztalja, hogy egy átlagos pesti albérlet ára 130 ezer forint/hó összegre mérséklődött. A diákok érdeklődése egyértelműen nagyobb az albérletek iránt, mint az elmúlt években; a pandémiával már nem akarnak számolni, és a kollégiumokban is csalódtak. Egyértelműen bátrabban bérelnek. Szerinte idén többen már a szemeszter megkezdése előtt kiveszik a lakást, nehogy ősszel ne jusson jó állapotú, jó árban lévő.

A belváros és a XI. kerület továbbra is keresett főleg a külföldi diákok körében; a peremvidékek nem, sőt, Zugló népszerűsége is csökkent. Az árak egyelőre alacsonyabbak, mint 2 éve, ám a főbérlőknek nem érdemes várni egy árrobbanásra – jobban járnak, ha még az esetleges negyedik hullám előtt kiadják az ingatlant. A bérlők árérzékenyek, leginkább egyedül vagy párban szeretnek költözni; ha többen, az már bizonytalanságot szül. Egyébként a nagy értékű lakások 200–250 ezerért mennek el, a 100 ezres átlagáron futó garzon és a másfél szobás lakások árai között csupán 15–20 ezer forint a különbség, ezért sokan inkább a nagyobbra szavaznak. Az átmenetileg hosszú távra berendezkedett airbnb-s lakások újra rövid távú szobáztatással kerülnek vissza a piacra, folyamatosan csökkentve a „jóárasított" kínálatot.



Győr, a folyók városa

Itt a szobabérlés nagyon megy, átlagosan havi 40–50 ezer forintért. A legolcsóbb hirdetéseket az egyetemi faliújságokon találod meg; általában egy csapat hallgató keres valakit egy üres szobába osztja meg tapasztalatait az ingatlanbazar.hu olvasóival Wágner Katalin, az IC Partner értékesítési vezetője. A garzont 100–120 ezerért viszik, mint a cukrot, sokan meg is veszik. A belváros, az egyetem környéke, Révfalu és Sziget városrészek népszerűek. A négy hálószobás, külön bejáratú lakásoknál az ár változó, kevésbé korszerű berendezéssel körülbelül 200 ezer forint. Általános igazság, hogy a modern lakásokat könnyebb kiadni; Győrben az árak csak nagyjából 10–20 ezer forinttal szálltak el tavalyhoz képest.

Csapó Gábor, a Center House Ingatlaniroda vezetője szerint sem volt nagy ármozgás mostanában. Azt látja, a 100 ezer körüli ingatlanok könnyen kiadhatóak. Az átlagos felszereltségű, 2 szobás, 2,5 szobás lakások 90–110 ezerért mennek, ugyanennyiért találhatsz 1,5 szobás téglalakásokat is. A jó állapotú, szépen berendezett, 2,5 szobás ingatlanokat 120–130 ezerért hirdetik. A bútorozottság, a gépesítettség sokat nyom a latban, az üres lakás kevés fiatalt vonz.

Miskolc, a legek városa

A roham Miskolcon is a napokban startol és iskolakezdésig kitart; a bérlemények gyorsan gazdára találnak. A szimpatikus lakásra gyorsan csapj le. Az árak a tavaly nyárihoz képest jelentősen nem változtak, a kínálati oldal erősebb a lakások (főleg a nagyobbak) tekintetében – így látja a jelenlegi piacot Lénártné dr. Juhász Luca, a Belvárosi Ingatlan és Hitel Centrum irodavezetője. Az egyedül költözők itt is a garzont szeretik a legjobban, ez 60 ezertől bérelhető; az összeköltözést vállaló diákok körében a 2 és 3 szobás lakások a keresettebbek. A 1,5 szobás 70 ezertől kezdődik, a kétszobás 80–110 ezer, a háromszobás 90–250 ezer forint között mozog. Az egyetem közelsége miatt az Avas és a belváros a népszerű.

Augusztusban az egyetemhez közeli ingatlanok a keresettebbek, a befektetők és a családosok körében a belvárosi és a Győri kapu városrész egész évben kedvelt. A külföldi diákok körében népszerű az egyetemi kollégium, de szívesen választanak 2–3 szobás lakásokat a költségmegosztás miatt. Az egyetemistákat célzó befektetők főleg a 1 + 2 fél-, illetve a 3 szobás lakásokat vásárolják meg, amelyeket szobánként adnak ki. Az üzleti célú bérbe adásban gondolkodók a belvárosi lakásokat vásárolják meg.

Kecskemét, a hírös város

Ha az ország közepére költöznél, tudd: a pandémia okozta 10–15 százalékos árcsökkenés után a kecskeméti albérleti piac árai mára fokozatosan visszakúsztak az egy évvel ezelőtti szintre – tudta meg az ingatlanbazar.hu. A kínálat tavalyhoz képest nem bővült, egyértelműen a garzon a nyerő. A legtöbb egyetemista az egyszobás, kis méretű lakásokra vadászik, de csak a legfürgébbek járnak szerencsével, ezért iparkodj!

Ebből az alacsony rezsis lakástípusból ugyanis kevés van, azt is 55–80 ezer forintért adják ki, bútorozottságtól függően. Naná, hogy az 55 ezreset pillanatokon belül elhappolják! Persze ezek az olcsóbb „mamalakások": régi bútorral, konvektorral, felújításra várva, leginkább a Széchenyi városrészben találni ilyet. – A jobb állapotúak igényes bútorral 75–80 ezerért mennek; az új építésű, igényes lakóparki garzonokat akár 130 ezerért kínálják, de nem biztos, hogy ezeket diák vette ki – mondja Gedai Erika, a Duna House kecskeméti franchise partnereként, hozzátéve, a jó hitelpiaci lehetőséggel élve többen inkább lakást vásárolnak, sem mint bérelnek. Mivel a garzon jó befektetésnek bizonyul, többen a külvárosi részen, például a külső, Homokbánya városrészen vesznek 1 vagy 1,5 szobás lakásokat. Ha nem jutott garzon, ne csüggedj, 80–100 ezerért biztosan találsz kétszobás bérleményt, például a Széchenyi városrészben. A Homokbányánál 85 ezerért újat kínálnak. A lakóparki, újabb építésű, cirkófűtéses 120–140 ezer forint. Igondáné Hizsnyik Anna, a Rábai Ingatlanguru Ingatlanhasznosító Kft. vezetője azt nyilatkozta z Ingatlanbazár ingatlanos portálnak, hogy szerinte keveseket vonz másik 2–3 fiatallal összebútorozni. Nekik szól, hogy a 3–4 szobás lakásokat felszereltségtől függően 150 ezer forintért kaphatják meg. Az 1–2 szobás lakások az alacsony rezsi miatt kedveltek. A fiatalok szempontjából népszerű a Széchenyi városrész, mert onnan jó a buszközlekedés. Persze a belvárossal nehéz lenne vetekedni, hisz onnan gyalogosan, bringával is elérhető minden fontos célállomás.



Szeged, a napfény városa

Jól mennek a lakások a Szegedi Tudományegyetemnek otthont adó dél-alföldi városban. A kereslet megnőtt a kisebb lakások iránt; a pandémia újabb várható hulláma miatt az ősz bizonytalan – mondja Kis-Jakab Réka, az ArtHome Ingatlaniroda vezetője, aki az Ingatlanbazárnak arról számolt be, hogy a helyi bérlemények egyre jobban felszereltek, modernek, igényesek; naná, hogy könnyebben kiadhatóak, mint az ódivatú, korszerűtlen társaik. Persze mindennek ára van!

A belvárosra a külföldi hallgatók csapnak le, a magyarok a belvároshoz közeli városrészeket pártolják, ahol már ingyenesen parkolhatnak, de könnyen bejutnak a központba. Változatlanul kedvelt a felsővárosi, makkosházi és a tarjáni panelrengeteg; 70–120 ezerig változnak a bérleti díjak, szobaszámtól, elrendezéstől függően. A társasházi tégla 70–80 ezernél kezdődik; ha nagyon fullos, 300 ezret is érhet.

A belvárosi, felújított, 3 hálószobás lakásokat 200–300 ezerért is kiveszik most. A nem vadiúj, 2 szobás ingatlanok 110–180 ezer forint között mennek. Az egy hálószobás lakások 80–150 ezer forint között mozognak, a befektetők Szegeden is erre ruháznak be a legszívesebben. Szegeden egész évben folyamatos az albérletkiadás: május–június a bérleményváltók időszaka – egy jobb lakás reményében. A ponthatárhúzással újabb hullám kezdődik. A külföldiek pedig augusztus végén, szeptemberben keresgélnek – tudta meg az ingatlanbazar.hu. Ezt erősíti meg Gál Gábor is. Az A plusz ingatlaniroda operatív vezetője, értékesítője is azt mondja, hogy egész évben gyorsan, szinte egy hét alatt kiadhatóak a lakások, amennyiben reális áron hirdetik meg. Sokan már a nyári roham előtt lestoppolják maguknak az albit. A bérleti díjak a Covid előttiek most. Szerinte a garzonok átlagára 80 ezer, de már 60 ezerért is találni, a kétszobás lakásoké 100–110 ezer.

Debrecen, a „kálvinista Róma"

A cívisvárosban változatos a kép: házból kevés, lakásból nagyon sok a kiadó. A patent lakások 100 ezerért adhatóak ki, a másfél szobás, szép állapotúak 120–130 ezerért, a kevésbé mutatósak 90 ezerért. A kétszobás, „mamabútorokkal" berendezettek 90 ezerért kelnek el. A másfél szobás felújítottnak átlagosan 120 ezer a havi díja. De van példa kétszobás + étkezős, szép állapotú ingatlanra is 100 ezerért. A Dóczi lakóparkban a másfél szobás, új építésű, 47 négyzetméteres lakás 180 ezerért, míg a belvároshoz közel, a Füredi útnál az 1 + 2 szobás, új építésű lakás 185 ezerért bérelhető. Egy 37 négyzetméteres, szép garzont 120 ezerért kínál a tulajdonos – számolt be a Vernika Ingatlanok képviseletében Vernika Judit. De azért az egyszobás lakás átlagára nem ez: 60–110 ezer forint közötti a garzonok bérleti díja, attól függően, hogy hol, milyen állapotban veszik ki – állítja Nagy Ágota, az Ingatlansziget Plus Ingatlaniroda tulajdonosa. Az Ingatlanbazárnak elmondta, az új, szép lakásokat gyorsan elviszik. Főleg a modern belvárosi lakásokra csapnak le a külföldi diákok; a belváros, a Párizsi Udvar nagyon kedvelt.

Ezt látja Vernika Judit is, viszont ő azt mondja, a külhoniak gyakran hármasával költöznének, és 90 ezres lakásokat keresnek. Sok főbérlő elzárkózik a külföldiek elől azzal, hogy lelakják a lakást. Előnyben tehát a magyar diákok, hajrá! Abban egyetértenek, hogy valamivel drágábbak az albérletek, mint pár hónappal ezelőtt.

Pécs, a kultúra városa

Itt már őrület van – mondja Kvakic-Gál Renáta pécsi ingatlanszakértő az Ingatlanbazár kérdésére. – Napi 30–40 hívás fut be, kizárólag magyar diákoktól. A centrumhoz, illetve az egyetemhez közel keresgélnek. Az egyetemhez közeli, 100 ezer fölötti ingatlanokat általában csak a külföldiek veszik ki, a magyarok 100 ezres, illetve a 100 ezer alatti lakásokban gondolkodnak. Ők a praktikus, berendezett, pici rezsijű bérleményeket vadásszák, a 2–3 szobás lakások nem mennek. Az idei nyár jellemzője, hogy a fiatalok egyedül költöznének, ezért is népszerű az alacsony kiadású garzon, ami havi 80–100 ezerért kapható. A kertvárosi paneleket inkább a dolgozó fiatalok veszik ki, a diákság Uránvárost, a belvárost, az Árkád környékét pártolja. A kétszobás panelok 120 ezerért mennek; baráti, ha a téli 30 ezres fűtésszámlát kétfelé osztják. A külföldiek a drágább lakásokat kultiválják, és lakótársakkal együtt költöznek – tette hozzá az ingatlanszakértő. Kvakic-Gál Renáta azt tanácsolja, hogy a bérleti szerződésed – mindkét fél érdekében – térjen ki a legapróbb részletekre is, mert nem tudhatod, mit hoz az ősz a járvány miatt. Így elkerülheted a kényelmetlen vitát.

Pintér Dávid, a Duna House pécsi értékesítőjének tapasztalata szerint a kétszobás lakásokra a legnagyobb a kereslet, ezek 100–120 ezerért adhatóak ki. Uránvárosban 80–100 ezer között, az egyre kedveltebb kertvárosban 70–80 ezerért kínálják a bérleményeket. Az új építésű inkább a külföldiek asztala.

Tehát bármelyik városba is készülsz költözni, a keresgélést máris kezdd el! A bérleti szerződésed legyen nagyon részletes, minden helyzetre megoldást kínáló dokumentum – beleértve egy újabb iskolabezárást is.