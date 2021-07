Gáspár Zsolti folytatja a családi hagyományt és Győzikéhez hasonlóan ő is elveszi újra feleségét, akinek eddig még a keresztnevét sem árulta el.

A műsorvezető 1994-ben vette nőül feleségét, akitől három gyermeke is született. Zsolti mindig is óvta a magánéletét, így feleségéről soha egy fotó sem jelent meg nyilvánosan. Most újra meg szeretnék erősíteni a fogadalmukat, egy igai világraszóló lagzit terveznek Mátraverebély-Szentkút mesés környezetében.

Kétszázhetven fős lagzit tervezünk. Száznegyven tyúkból fő majd a finom húslves és három disznót fogunk levágni a nagy eseményre. Édesapám is nagyon készül már a családi ünnepségre"

- mesélte Zsolti a Borsnak, aki azt is elárulta, hogy Demcsák Zsuzsát és férjét kérték fel tanúnak, a koszorúslány pedig Vasvári Vivien és Nagy Noémi lesz.

Gáspár Zsolti egyébként az utóbbi időben teljes életmódváltásba fogott, aminek meg is lett az eredménye: 15 kilót fogyott két és fél hónap alatt.