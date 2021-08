Polgár Tünde és férje, Polgár Árpád a Seychelle-szigeteken nyaralt, ahol még denevért is kóstolt a luxusfeleség.

Csodás vakációról ért haza nemrég Polgár Tünde és férje, Árpi. Két és fél hetet töltöttek a földi paradicsomban, s ezalatt hét szigetet is körbejártak. Tünde elmondásaiból nyugodtan állíthatjuk, hogy élményekben gazdag kirándulásuk volt a Seychelle-szigeteken. A nyaraláson róla készült szexi fotót is töltött fel az Instagram oldalára.

Medúzacsípés és teknőssimogatás mellett egy igazán szokatlan dologban is volt része a luxusfeleségnek, amiről a következőket árulta el a Blikknek:

Bosszút álltam a Covidon, és gyümölcsevő denevér volt az ebédem.

Elmesélte, hogy sokat túráztak, bicikliztek, hajókáztak, repültek kisgéppel, sőt egy privát szigetre is ellátogattak, ahol csupán egyetlen üdülő van: "Szerencsére kevesen voltak, és így igazán romantikus volt a környezet" -nyilatkozta.

Elmondta azt is, hogy az egyik túravezetőjüktől túlélési leckéket s vettek, Árpival el is gondolkodtak azon, hogy jövőre egy extrém utazást is vállalnak.