Akik az egészségügyi okok miatt aggódnak, azok most gyorsan meg is nyugodhatnak: szakértők szerint ugyanis a biztonsági intézkedések betartása mellett semmiféle komoly veszélye nincsen a menzesz alatti szeretkezésnek. Ilyenkor is lehet mindkét fél számára kockázatmentes az együttlét, ha tehát megkívánjuk a szexet, ne habozzunk. Azok is nyugodtan legyőzhetik az ellenérzéseiket, akiket esetleg csak a vér látványa tart vissza. Természetesen nem árt ilyenkor törölközőket teríteni magunk alá, vagy helyszínnek a zuhanyzót választani az ágy helyett. Az óvszer használata ilyenkor is javasolt, és megoldás lehet az intimkehely is.

A védekezés fontossága

A havi vérzés ideje alatt a méhszáj nyitva van, így könnyebben juthatnak a kórokozók a medencébe és a hasüregbe, ez pedig kedvez a szexuális úton terjedő betegségeknek és fertőzéseknek. Tévhit, hogy ilyenkor nem lehet teherbe esni, tehát ha másképp nem védekezik valaki, akkor mindenképpen ajánlatos az óvszer használata. Kevesen tudják, hogy a menstruáció ideje alatt a hüvely pH-értéke kevésbé savas, emiatt a vagina könnyen baktériumok melegágya lehet. A havi vérzés alatti egyetlen, védekezés nélküli együttlét is elég lehet ahhoz, hogy kialakuljon a bakteriális vaginózis, azaz a bakteriális hüvelyfertőzés.

A bakteriális hüvelyfertőzés tünetei

A bakteriális hüvelyfertőzés a hüvelyi folyás egyik első számú oka. Kialakulásának hátterében a hüvelyben található baktériumok természetes egyensúlyának felborulása áll: a kórokozók megtelepedése ellen védő Lactobacillus-flóra eltűnik, és a rossz baktériumok túlszaporodnak.

A bakteriális vaginózisnak több tünete is van:

híg, bőséges, fehér színű folyás, aminek kellemetlen szaga van

a folyást néha kísérheti kellemetlen csípő vagy viszkető érzés

a klasszikus gyulladás tünetei általában elmaradnak, vagyis ez a fajta fertőzés nem jár pirosodással és duzzanattal

A bakteriális hüvelyfertőzés egyike a kiújulásra igencsak hajlamos betegségeknek. A hüvelyfertőzés sikeres kezelése ellenére gyakran visszatérhetnek a kellemetlen tünetek. Fontos megjegyezni, hogy a fent említett tünetek esetén orvoshoz kell fordulni. Csak szakember állíthatja fel pontosan a diagnózist, az ő kezelési javaslatát kell követni. Érdemes azonban hangsúlyt fektetni a megelőzésre, illetve a kiújulás esélyének csökkentésére. A bakteriális vaginózis megelőzését szolgáló hüvelyflóra-regeneráló kezelést érdemes időnként megismételni, vagy akár hosszabb ideig folytatni. Ezzel visszaállítjuk a hüvely enyhén savas pH-értékét, a hüvelyflóra egyensúlyát. A gyógyszertárakban vény nélkül kapható készítmények akár kettős védelmet is nyújtanak: gátolják a kórokozók megtelepedését és segítik a jótékony Lactobacillusokat a szaporodásban.