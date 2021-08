A tokiói olimpián Milák Kristóf 200 pillangóban arany, 100 pillangóban ezüstöt nyert, de a díjak mellett tanúbizonyságot tett sportszerűségéről is, ugyanis ünneplés helyett Hosszú Katinkát vigasztalta. A 21 éves úszó egy életre beírta magát a sporttörténelembe, arról nem is beszélve, hogy az úszó szakadt nadrággal lett olimpiai bajnok. Kristóf édesapja korábban elárulta, mivel várják haza fiukat, most pedig bárki láthatja, hogy köszöntötték olimpiai bajnok kisfiukat a szülők, ugyanis az első ölelést természetesen ők kapták Kristóftól.

Az nso videója ide kattintva nézhető meg.