Maros Gábor nehéz időszakon van túl. Technikai okokból lemondták a hónap végére hirdetett Charles Aznavour-estjét, majd megtudta, hogy megcsalta a felesége. A férfit annyira megviselte a hír, hogy rosszul lett.

A múlt héten sztrókot kaptam, a szekszárdi kórházban kezelnek. Nem működött a bal lábam és kezem, beszélni sem tudtam. Szerencsére az infúziókkal helyrehoztak, nemsokára kiengednek"

- mondta Maros Gábor a Blikknek.

Bár az operaénekes még mindig imádja a feleségét, beadta már az ügyvédje a váláshoz a papírokat.