A napokban ünnepelte 42. születésnapját Majka, akit szerettei egy különleges tortával is megleptek.

A rapper elmesélte, hogyan is élte meg a köszöntést.

"Igazság szerint nem szeretem a meglepetéseket, sem azt, ha engem ünnepelnek. Meg is kértem Hajnit, hogy ne legyen semmi, ne készüljön, de nem hallgatott rám.

A színpadon is ott voltak velem, a zenekar és a közönség is köszöntött, ami természetesen jólesik, de nem sejtettem, hogy utána még lesz produkció. Hajni egy hatalmas tortával készült nekem, de a buli elmaradt, ez inkább csak egy kis jelképes gyertyafújás volt, meg persze, ettünk a süteményből is" - nyilatkozta a Blikknek az ózdi fenegyerek.

A nemrégen legénybúcsúját ünneplő Majka igencsak sűrű időszak elé néz, amit azonban egyáltalán nem bán, hiszen most harmadjára léptek fel a Budapest Parkban sok ezer ember előtt.